'최강야구'의 두 번째 직관 경기에 가수 이찬원이 출격한다.JTBC 야구 예능 '최강야구'는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 프로그램이다. 지난 9월부터 방송된 '최강야구'는 방영 3주 만에 0%대 시청률에서 벗어났지만 지난 10일 방송된 125회에서 다시 0.9%의 시청률을 기록했다.이러한 가운데 '최강야구'가 이번 시즌 두 번째 직관 경기를 개최한다. 오는 16일 오후 2시부터 서울 고척 스카이돔에서 열리는 '최강야구'의 두 번째 직관 경기에서는 브레이커스와 서울 야구 명문고 연합팀이 대결을 펼친다.이날 직관 경기에 이찬원이 등판한다. 이찬원은 소문난 야구팬으로, 이번 직관 경기에서 애국가를 제창하며 경기의 포문을 연다. 또한 특별 캐스터로 경기 중계까지 함께해 재미를 더할 예정이다.삼성 라이온즈의 오랜 팬으로 어린 시절부터 야구를 보고 자란 이찬원은 친선 경기, 자선 경기 등 다양한 야구 경기에서 특별 캐스터로 활약해 왔다. 이에 '최강야구' 중계석에서 그가 보여줄 활약에 기대가 쏠린다. 뿐만 아니라 이날 정민철 해설위원 대신 참석하는 민병헌 특별 해설위원과 한명재 캐스터, 그리고 이찬원 특별 캐스터가 보여줄 환상의 중계 케미스트리에도 관심이 모인다.'최강야구'의 두 번째 직관 경기는 티켓링크를 통해 예매할 수 잇다. 해당 경기는 오는 16일 오후 2시부터 티빙에서 실시간 생중계된다. '최강야구'는 매주 월요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr