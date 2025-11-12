이민정, 최근 장례식만 4번 이상…착잡한 심정 "한 많이 남는다고"('이민정MJ')

/ 사진=텐아시아DB

이민정이 죽음에 대한 생각을 털어놓았다.11일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '나 아큐브 모델도 3년이나 했는디 아놔~ 그만 물어보삼~ *구독자 고민상담도 씬나게 함'이라는 제목의 영상이 게시됐다.한강에 나온 이민정은 "혼자 한강을 걷는 건 거의 처음이다. 생각해 보니 작년에 한 번 있다. 답답한 일이 있어서"라고 털어놨다. 혼자만의 시간을 보내고 싶을 때 어떻게 하냐는 물음에 "혼자 있을 때는 차 드라이브 하거나 그런다. 어쩔 수 없다. 사람들이 많기도 하니까. 그래도 이렇게 나오면 좋은데"라며 유명인으로서 고충을 내비쳤다.잠깐의 산책 후 이민정은 계단에 앉아서 최근 4번의 상을 겪었다는 이야기를 했다. 이민정은 "제 주변에 친구들 아버님, 어머님 해서 상이 4번 넘게 있었다. 그런 거(죽음)에 대한 생각이 많아졌다. (부모님이 돌아가시면) 한이 많이 남는다더라. 자기는 엄마와 같이 있는 1분 1초가 자꾸 싸우게 됐는데, 얼마 안 남았다는 걸 알고 나서는 그 1분 1초가 소중하다는 얘기를 하더라. 죽음에 대한 건... 무서운 것 같다"라며 착잡하고도 복잡한 마음을 꺼내놨다.이민정은 "할머니가 저 고등학교 때 돌아가셨다. 할머니의 마지막 새벽 기도의 제목이 '자식들에게 폐 끼치지 않고 편안하게 잠들면서 갔으면 좋겠다'였다. 실제로 저희 할머니가 그렇게 편안하게 돌아가셨다"고 회상했다. 당시 이민정의 아버지는 어머니 죽음을 직감이라도 한 듯 "그 날 아빠가 갑자기 '나 엄마 옆에서 자겠다'며 할머니 집에 가길래 '아빠 왜 나 혼자 놔두고 할머니한테 가버린 거야?'라고 생각했다. 그날 그렇게 아빠 품에서 (할머니가) 편안하게 돌아가셨다"고 이야기했다.이민정은 "만약에 (내 죽음을) 선택할 수 있다면 편안하게 자는 것처럼 갔으면 좋겠다. 내 자식이나 주변 사람들이 힘들지 않게"라고 고백했다.'김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr