사진=TV CHOSUN

'다음생은 없으니까'에서 김희선이 2차 면접 합격의 기쁨을 누리던 순간, 남편 윤박의 수상한 불륜 정황이 암시되며 '충격 엔딩'이 펼쳐졌다. 주연을 맡은 김희선은 이번 작품을 위해 외모 관리를 내려놓고, 곱슬곱슬한 펌 헤어와 루즈한 셔츠로 변신했다고 밝혔다. 해당 작품은 지난 10일 1.9%로 첫 방송을 시작했으며, 2회에서는 1.5%로 시청률이 소폭 하락했다.지난 11일(화) 밤 10시 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 2회에서 조나정(김희선 분)은 집주인으로 만난 학창 시절 앙숙인 양미숙(한지혜 분)과 전세 계약을 체결하면서 양미숙이 "신입한테 월차도 쓰게 해주고?"라며 회사에 관해 묻자 뜨끔해 하며 황급히 자리를 떴다. 조나정은 무급까지 제안하며 일자리를 알아봤지만 쉽지 않았고 결국 스위트홈쇼핑의 경단 탈출 재취업 채용에 관심을 갖고 남편 노원빈(윤박 분)에게 의사를 표했지만 노원빈은 극구 반대해 의아함을 일으켰다.구주영(한혜진 분)은 전날 성사하지 못한 임신을 위한 잠자리를 위해 남편 오상민(장인섭 분)과 점심시간 회사 근처 모텔에서 만나기로 한 후 아트센터 직원들을 피해 노란색 우비를 뒤집어쓰는 007 작전을 펴며 겨우 모텔에 도착했다. 하지만 오상민이 급체했다며 오지 않자 구주영은 온갖 분노의 욕설을 폭발시켰다. 이후 구주영은 "우리 그냥 애 갖지 말까? 힘들면 우리 그만 두자"라며 돈독해지고 싶었다는 속내를 털어놨지만, 오상민이 대답을 회피하면서 구주영을 절망하게 했다.이일리(진서연 분)는 3주간 연락 한 통 없던 연하 남친 엄종도(문유강 분)가 대뜸 노트북을 빌려달라고 전화하자, "너 나한테 왜 이렇게 막 대해?"라고 일갈한 후 엄종도의 짐을 싸서 노룩 패스로 건네고는 "우리 끝내자"라며 단호하게 이별을 선언했다. 하지만 당당했던 이일리는 조나정과 구주영을 향해 엄종도의 찌질한 면모를 성토하면서도 "남자들 중에 걔가 제일로 잘했거든"이라고 상실감을 토로했다. 이후 이일리는 엄종도에게 먼저 "알았어. 내가 미안해"라면서 이별을 백지화하려 했지만, 오히려 엄종도는 "끝나더라도 서로 쿨하자며. 질척거리지 말고"라며 가버린 뒤 다른 여자와 키스하는 모습으로 이일리를 충격에 빠뜨렸다.조나정은 구주영, 이일리의 응원 속에 스위트홈쇼핑 경력 단절 재취업에 지원, 1차 합격에 이어 2차 면접 안내 문자를 받고 뛸 듯이 기뻐했다. 그런데 조나정의 합격을 알게 된 남편 노원빈이 "엄마가 돼가지고 애를 위해서 1, 2년을 못 참아?"라며 독설을 퍼부었던 것. 조나정은 집에 온 노원빈에게 "내가 이기적인 거야? 내가 엄마로서 자격 미달인 거냐고!"라며 "나도 당신이랑 똑같이 공부했고"라며 "하루하루 밀려나는 비참함을 당신은 알아?"라고 토로했다.노원빈은 "너한테 일은 허울 좋은 자아실현이겠지만, 나한테 일은 우리 네 식구 밥그릇이야"라고 일갈해 조나정을 눈물짓게 했다. 다음날 2차 면접장으로 향하던 조나정은 아들이 아프다는 유치원의 전화를 받자 결국 면접을 포기한 채 아픈 아들을 끌어안고 병원으로 향했고, 밤새 아이 곁을 지키며 방 한구석에서 숨죽인 오열을 터트렸다.그 후 동네 친구 황진희(임윤비 분)를 만나 떡볶이와 순대를 폭식하며 속상함을 분출하던 조나정은 2차 면접 날짜가 연기됐다는 문자를 뒤늦게 발견했고, 떡볶이 국물이 묻은 티셔츠 대신 황진희의 줌마스런 의상을 빌려 입고 면접장으로 향했다. 하지만 면접장에서 조나정은 자신이 허세를 부렸던 양미숙과 만나는가 하면, 과거 아이 문제로 일을 그만두게 됐던 원인인 상무 서경선(김영아 분)이 심사위원이라는 악재와 맞닥뜨렸다. 심지어 양미숙과 함께 면접에 들어간 조나정은 '70만원의 스위트 호텔 숙박 패키지' 상품을 생방송처럼 팔아보라는 테스트가 진행되자 긴장감에 머리가 하얘졌다.양미숙은 성공한 모바일 쇼호스트답게 유려한 언변으로 홈쇼핑 진행을 해나갔지만, 조나정은 일찍 돌아가신 용접공 아버지를 언급하며 뭉클한 감동을 끌어냈다. 그리고 서경선은 양미숙에게는 임기응변이 좋다는 칭찬을, 조나정은 스토리텔링에서 탁월함을 보였다며 합격 판정을 내려 조나정을 행복하게 했다. 더욱이 서경선은 조나정을 향해 "아직 실력 죽지 않았더라? 감성마케팅이라..."라는 칭찬을 건네며 재취업에 대한 기대를 높였다.하지만 행복함에 들뜬 조나정이 남편 노원빈에게 합격 소식을 알려주려 전화를 걸던 순간 옆 카페에서 노원빈이 눈물을 흘리는 여자와 마주 앉아 안절부절못하는 모습이 포착됐던 상황. 노원빈의 '수상한 불륜 암시 엔딩'이 펼쳐지면서 긴장감을 폭등하게 했다.마지막 에필로그에서는 조나정, 구주영, 이일리가 20년 전 치기 어린 패기로 똘똘 뭉쳐 여자들의 완벽한 인생을 논하던 모습이 담겼다. "여자한테 결혼은 무덤이자 지옥이야", "우리는 답답하게 살지 말고 자유롭게 살자", "내가 제일 이해할 수 없는 게 남자한테 끌려다니는 애들이야"라고 각각 말하던 세 사람이 현재 180도 정반대 인생을 사는 아이러니한 현실이 눈길을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr