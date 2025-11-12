사진=라이브아레나

그룹 트리플에스(tripleS) 멤버 김채연이 '나 혼자만 레벨업 온 아이스'로 특별한 연말을 선물한다.김채연은 오는 12월 24일부터 31일까지 서울 양천구 목동 아이스링크에서 개최하는 아이스 뮤지컬 '나 혼자만 레벨업 온 아이스'(이하 '나혼렙 온 아이스')로 팬들과 만날 예정이다.'나혼렙 온 아이스'는 동명의 웹소설과 웹툰을 액션 퍼포먼스 뮤지컬로 재탄생시킨 작품이다. 김채연은 주인공 성진우의 여동생 성진아 역을 맡아 색다른 연기를 펼쳐낼 전망이다.특히 '나혼렙 온 아이스'는 김채연의 첫 뮤지컬 도전작이란 점에서도 기대를 모으고 있다. 또 한림연예예술고등학교 뮤지컬과에 재학 중인 곽연지보다 먼저 뮤지컬 무대에 오르게 됐다.여기에 더해 전현직 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표들이 보여주는 독무와 군무, 아이돌과 뮤지컬 배우들이 만들어내는 라이브 넘버, 가상과 현실의 경계를 깨뜨리는 화려한 프로젝션 등이 '나혼렙 온 아이스'의 관람 포인트로 꼽힌다.트리플에스 김채연이 함께하는 '나혼렙 온 아이스' 티켓은 현재 NOL 티켓 등에서 예매 가능하다.한편 김채연이 속한 트리플에스는 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 탄생을 선언하고, 다양한 콘텐츠들로 기대감을 키워가고 있는 중이다. 미소녀즈(msnz)를 구성하는 moon, sun, neptune, zenith의 콘셉트 포토가 연일 베일을 벗으면서 설렘을 안기고 있으며, 이들의 새로운 앨범 'Beyond Beauty'는 오는 24일 오후 6시 정식 발매한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr