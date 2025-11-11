사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

사진=유튜브 '전원주인공'

배우 전원주가 성형외과에서 견적을 받았다.11일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '충격적인 성형 견적!! '짠순이 전원주' 얼굴에 얼마 쓰고 왔을까??'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 "얼굴에 주름 생겨서 걱정이다. 빳빳했으면 좋겠다"며 외모 고민을 털어놨다.어머니가 딸 외모에 고민이 많았다고 털어놓은 그는 "연예인은 예뻐야 하잖냐. 예뻐야 좋은 역할 준다"면서 "전교생 중 2명이 대학 가던 시절에 어머니가 날 가르쳐서 대학 보냈다. 선생님이라도 시키면 시집 잘 갈 줄 알고. 그래도 안 되더라"고 회상했다.또 전원주는 "어머니가 성형외과 많이 끌고 갔는데, 고칠 때가 많아서 손댈 수 없다고 쫓겨났다"고 털어놨다. 그러면서 "요즘에는 토크쇼 나가면 웃을 수가 없다. 얼굴이 쭈글쭈글 빨래판이 된다"고 토로했다.과거 장미희의 예쁜 외모를 부러워했다는 전원주는 "그 집 하녀 역할을 많이 했다. 그래서 나는 대우 못 받았다. 구석에 앉아서 혼자 많이 울었다"고 고백했다. 이어 후배 김태희, 한가인 외모를 극찬한 뒤 "김혜수는 내가 부러워하는 얼굴"이라고 밝혔다.성형외과에 찾아간 전원주는 "연세에 비해 젊은 편"이라는 긍정적인 평가를 받았지만, 쌍커플, 상안검 수술, 하안검 수술, 지방 재배치, 안면 거상술, 목 거상술, 지방이식, 보톡스 등을 추천받고 최종 4000~5000만원 성형 견적을 받았다.경악한 전원주는 부위당 10만원인 보톡스 시술만 진행했다. 더불어 아들 같은 PD 보톡스 시술도 지원, "내가 결제한다"며 40만원을 플렉스했다.한편, PD가 '재테크 비법'을 묻자 '30억 자산가' 전원주는 "욕심부리지 마라. 층계층계 올라가라"면서 2만원대에 산 하이닉스 외에 안정적인 현대 계열을 가지고 있다고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr