지난 7월 입대한 가수 겸 배우 차은우의 솔로 2집 'ELSE' 음성 하이라이트 메들리가 공개됐다.차은우는 11일 오후 공식 SNS에 두 번째 솔로 미니앨범 'ELSE'(엘스)의 하이라이트 메들리 이미지를 게재했다. 타이틀곡' SATURDAY PREACHER'(새러데이 프리처)를 비롯해 'Sweet Papaya'(스윗 파파야), 'Selfish'(셀피시), 'Thinkin’ Bout U'(띵킹 바웃 유)까지 총 4곡의 음원 일부를 최초로 공개했다.지난 4일 공개됐던 첫 번째 ARS 이벤트에 이어 두 번째 ARS 형태로 공개된 하이라이트 메들리는 이미지 속 QR코드를 통해 미리 녹음된 차은우의 음성 메시지를 들을 수 있다. 색다른 형식의 티저를 통해 차은우는 따뜻하면서도 친근한 목소리로 팬과 1대1로 통화하듯 신곡들을 직접 소개한다.특히 타이틀곡 'SATURDAY PREACHER'에 대해 "차은우에게 이런 모습이 있었나 싶은 이색적인 매력이 있다. 아로하(팬덤명)도 중독될 것"이라고 소개해 궁금증을 높인다. 또 칠(Chill)한 보컬이 돋보이는 1번 트랙 'Sweet Papaya', 사랑 앞에서만큼은 이기적이고 싶은 서툴고도 사랑스러운 마음을 노래한 'Selfish', 별빛처럼 따스한 감성의 'Thinkin’ Bout U'를 통해 각기 다른 장르와 스타일을 넘나드는 무한한 가능성을 예고한다.차은우의 한층 거침없는 에너지를 담아낸 솔로 미니 2집 'ELSE'는 오는 21일 오후 1시 국내외 전 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr