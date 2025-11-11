사진=유튜브 '홍석천의 보석함'

방송인 홍석천이 25살 연하 女연예인과 입맞춤을 했다.11일 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에는 '빼빼로데이에 빼어난 미모의 셰프 어렵게 모셨습니다, 엄지훈'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 엄지훈의 등장에 홍석천과 김똘똘은 "진짜 짜증난다. 재수 오방지네. 염X 떨고 있잖아 얘"라며 투덜거렸다. 평소 훈남 연예인 등장 때와는 다른 분위기.엄지훈은 개그우먼 엄지윤이 지난 6월 훈남 셰프 겸 인플루언서 콘셉트의 새로운 부캐릭터다. 앞서 르세라핌과 챌린지 영상 촬영 중 김채원을 껴안으며 입맞춤을 하려던 모습에 해외 팬들이 오해해 비난을 사기도 했다.홍석천은 엄지훈을 보며 "작가들 뭐 하는 짓이냐"면서 "조심스럽다. 함부로 대할 수가 없다"며 난감함을 내비쳤다. 그러나 엄지훈은 아랑곳하지 않고 "여성분들 앞에서 눈이 돌아간다. 막내 작가 빤히 쳐다보는데, 저도 어쩔 수 없는 남성 수컷인가 보다. 공과 사 구분해야 하는데"라며 너스레를 떨어 폭소케 했다.콘셉트에 몰입한 엄지훈은 홍석천과 볼 맞춤을 하고 민머리에 뽀뽀하며 "피부만 보면 사귀고 싶다 귀여워"라고 말했다. 홍석천이 탑게이 마음까지 들었다 놨다 한다"고 말하자, 김똘똘은 "선배 놀림당하고 있다"며 걱정했다.홍석천과 엄지훈은 막간 콩트도 선보였다. 엄지훈이 앞치마를 매달라며 밀착하자 홍석천은 "작가 이렇게 쓸 거야? 존X 힘들다"고 불만을 드러냈다. 그러면서도 "지훈이 연기 잘하네, 배우 했어야 하나봐"라며 극찬했다.마지막 빼빼로 게임 중 홍석천과 엄지훈은 입술이 아슬아슬하게 스쳤다. 홍석천은 "54년 만에 순정을 뺏겼다"며 주저 않았고, 엄지훈은 "마지막 키스는 지금이 되겠다. 여성들은 시청하지 말라"며 팬을 챙겨 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr