사진 출처 : 프레인TPC

배우 오정세가 새 드라마 ‘오십프로’를 통해 또 한 번 새로운 얼굴로 돌아온다.배우 오정세가 출연하는 MBC 새 드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’(기획 권성창/연출 한동화/극본 장원섭/제작 점보필름, 스튜디오드래곤)는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다.극 중 오정세는 기억을 잃은 특수 공작원 ‘봉제순’ 역을 맡는다. 과거 ‘불개’라 불리던 북한 최고의 인간병기였지만, 작전 중 불의의 사고를 당하고 영선도로 떠밀려오게 된 후 정체성의 혼란과 직장 상사의 갑질에 시달리며 잃어버린 기억을 찾아가는 스토리를 그릴 예정.오정세는 최근 드라마 ‘굿보이’에서는 잔혹함을 지닌 극악무도 빌런 ‘민주영’으로 활약하는가 하면, 한때 가요계를 주름잡던 발라드 왕자 ‘최성곤’으로 코믹한 연기 변신을 예고하며 영화 ‘와일드 씽’의 출연을 확정했다.한편, 오정세가 출연하는 MBC 새 드라마 ‘오십프로’는 2026년 상반기 첫 방송 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr