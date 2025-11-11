사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 남편 이병헌을 도발했다.11일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '나 아큐브 모델도 3년이나 했는디 아놔~ 그만 물어보삼~ 구독자 고민상담도 씬나게 함'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 혼자 한강을 걸으며 "작년에 답답한 일이 있어서 혼자 걸은 적이 있다. 보통 스트레스 쌓이면 드라이브를 한다. 나오는 게 좋지만, 사람이 많아서"라고 밝혔다.자녀 근황에 대해 이민정은 "준후가 강아지를 너무 키우고 싶어 한다. 강아지 얘기를 함부로 할 수 없다. '미용 목욕 내가 다 하겠다'고 하는데, '네 몸이나 잘 씻어'라고 하고 싶다. 남편이랑 나랑 일 때문에 비울 때도 있어서, 말이 안 된다"고 전했다.이민정은 구독자 50만을 넘지 못해 이병헌 얼굴이 블러처리 된 채 공개된 베니스 영상의 인기와 남편 반응을 전했다. 그는 "촬영할 때는 모르다가 영상을 보고 '내가 이런 말을 했구나' 하면서 그냥 웃는다. 남편은 50만 넘어도 그냥 블러 해달라고 하더라. 자기는 세팅되어 있지 않아도 되니 편하다고. 얼굴에 자신이 없나 봐"라고 디스해 웃음을 안겼다.최근 주변에서 상 당하는 일이 많아졌다는 이민정은 "죽음에 대한 생각 커졌다. 죽음에 대한 건 무서운 것 같다"면서 "할머니가 기도하시더니 아빠 품에서 편안하게 돌아가셨다. 나도 편안하게 자는 것처럼 가고 싶다. 내 자식 주변 사람들에게 민폐 끼치지 않게"라고 이야기했다.이민정은 막간 고민 상담도 진행했다. '이민정 같은 여자와 결혼하는 법'에 대해 "나는 잘 통하고 유머가 맞는 사람이 좋았다. 센스가 있고, 여유가 있어야 유머가 나온다고 생각하기 때문이다. 안타깝지만 나는 유부녀"라며 너스레를 떨었다.항상 긍정 미소로 좋은 에너지를 주는 이민정은 "나에게 진심이 아닌 사람에게 에너지 쏟을 필요 없다"면서 "나도 기분이 나쁘거나, 속상할 때 마냥 웃고만 있진 않는다"고 강조했다.한편, 이민정은 추석 전 깜짝 봉투를 스태프에게 선물하며 플렉스했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr