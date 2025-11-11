사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
신기루가 홍현희, 제이쓴 부부에게 의혹을 제기한다.

11일 오후 11시 방송되는 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 홍현희, 제이쓴, 신기루, 폴킴이 게스트로 출연한다.
홍현희♥제이쓴, 불화 의혹 불거졌다…절친 개그우먼 폭로 "스킨십 안 해" ('돌싱포맨')
이날 '돌싱포맨'을 찾은 홍현희, 제이쓴 부부에게 결혼 생활 위기라는 의혹이 제기됐다. 특히 부부의 절친인 신기루가 자신이 증인이라며 “부부 치고 너무 스킨십을 안 한다”고 폭로해 눈길을 끌었다.

이에 홍현희가 보란 듯이 제이쓴에게 스킨십을 시도했으나, 제이쓴이 피하는 모습을 보여 위기 의혹은 더욱 짙어졌다. 이를 본 돌싱포맨이 “10년 계약 결혼 아니냐”, “따로 사는 것 같다”며 공격하자, 제이쓴이 “아기는 블루투스로 낳냐!!” 고 발끈해 현장을 웃음바다로 만든다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지