홍현희♥제이쓴, 불화 의혹 불거졌다…절친 개그우먼 폭로 "스킨십 안 해" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

신기루가 홍현희, 제이쓴 부부에게 의혹을 제기한다.11일 오후 11시 방송되는 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 홍현희, 제이쓴, 신기루, 폴킴이 게스트로 출연한다.이날 '돌싱포맨'을 찾은 홍현희, 제이쓴 부부에게 결혼 생활 위기라는 의혹이 제기됐다. 특히 부부의 절친인 신기루가 자신이 증인이라며 “부부 치고 너무 스킨십을 안 한다”고 폭로해 눈길을 끌었다.이에 홍현희가 보란 듯이 제이쓴에게 스킨십을 시도했으나, 제이쓴이 피하는 모습을 보여 위기 의혹은 더욱 짙어졌다. 이를 본 돌싱포맨이 “10년 계약 결혼 아니냐”, “따로 사는 것 같다”며 공격하자, 제이쓴이 “아기는 블루투스로 낳냐!!” 고 발끈해 현장을 웃음바다로 만든다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr