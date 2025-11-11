사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

배우 강유석이 예능 '알바로 바캉스'에 출연한다. 지난 8월 종영한 tvN '서초동'에 출연한 강유석은 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 양금명(아이유 분)의 동생 양은명으로 열연한 바 있다.11일 MBC 예능 '알바로 바캉스' 측이 2차 티저 영상을 공개했다. 알캉스(알바로 바캉스)는 알바를 하면 여행이 따라온다는 '로망 충족 워킹+홀리데이' 예능이다. 개그우먼 이수지, 배우 정준원, 강유석, 김아영 4명의 대세 멤버가 뭉쳤다.티저 영상에는 타국에서 즐기는 여유와 낭만에 대한 엄청난 기대감을 안고 한국에서 10000km 떨어진 탄자니아 잔지바르로 날아간 그들의 달콤한 일주일이 담겼다. 탄자니아 잔지바르에서 다양한 알바의 세계에 뛰어든 네 사람의 열일 현장이 본격적으로 펼쳐진다.고된 알바 후 행복한 시간을 보내는 이들의 모습도 눈길을 끈다. 아름다운 풍경과 더불어 황홀한 순간들을 함께 해 나가는 장면은 흥미를 더욱 고조시킨다. 어느덧 끝마치게 된 알캉스의 여정. 아쉬움에 눈물을 보이는 그들에게 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증을 자아낸다.'알바로 바캉스'는 오는 19일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr