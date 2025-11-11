TV텐 바로가기
김세정, 차분한 아름다움 [TV10]
가수 겸 배우 김세정이 11일 오전 서울 송파구 신천동 롯데월드몰에서 르 빌라쥬 롱샴 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다.

윤지인 텐아시아 PD jiinyun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지