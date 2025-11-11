사진제공=SLL, 아이엔, 글뫼
배우 박서준(38)이 '경도를 기다리며'에서 연예부 기자로 분한다.

11일 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며' 측이 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)의 찬란한 청춘의 한순간을 담은 티저 포스터를 공개했다. '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도와 서지우가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 연애하는 로맨스 드라마다.

포스터 속 이경도의 등에 업혀 있는 서지우의 천진난만한 얼굴이 시선을 사로잡는다. 럭비공처럼 통통 튀는 서지우의 거침없는 손길과 이를 자연스럽게 받아들이는 이경도의 다정한 눈빛이 어우러져 보는 이들의 심장을 두근거리게 한다.
같이 있는 것만으로도 마냥 행복한 듯 이경도와 서지우의 얼굴에 띈 환한 미소가 설렘을 배가시킨다. 잊지 못할 강렬한 기억으로 남은 이경도와 서지우의 첫사랑이 과연 이들의 인생에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

제작진은 "포스터를 촬영하는 내내 의상과 분위기, 표정까지 그때 그 시절 풋풋했던 이경도와 서지우를 보는 듯했다"며 "함께 있을 때 세상에서 가장 반짝이는 이경도와 서지우, 그리고 두 사람의 이야기를 그려내는 박서준, 원지안 배우의 합이 모두의 마음에 설렘을 부를 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

'경도를 기다리며'는 다음 달 6일 오후 10시 40분에 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

