그룹 클로즈 유어 아이즈/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 클로즈 유어 아이즈가 MBC M '쇼챔피언' 1위를 향한 포부를 드러냈다.클로즈 유어 아이즈는 11일 오후 2시 서울 등촌동 SBS 공개홀에서 미니 3집 'blackout'(블랙아웃) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 장여준은 "저희가 매 앨범마다 성장하는 모습을 보여드리고자 한다. 그게 우리의 목표인데, 정확한 수치보단 지난 앨범보다 조금 더 많은 대중들이 봐주셨으면 좋겠다는 생각이다"라면서 이번 활동 목표를 밝혔다.그러면서 그는 "음악 방송 1위나 시상식 무대에 오르는 기회가 주어지면 좋겠다"면서 "제가 또 전민욱 형이랑 MBC M '쇼챔피언' MC를 하고 있는데 저희가 MC인 상태에서 트로피 받아보면 좋을 것 같다"고 고백했다.이를 들은 서경배는 "여준이 형과 같이 시상식 무대, 음악 방송 1위 같은 기회를 얻고 싶다"고 덧붙였다.'blackout'은 '나를 가로막은 한계를 깨뜨리고 끝없이 앞으로 질주하겠다'는 강한 포부를 담은 앨범이다. 타이틀 곡 'X'(엑스)는 두려움과 한계를 마주하고 이를 깨뜨리고 앞으로 나아가고자 하는 굳은 의지를 담아 멤버 전민욱이 작사에 참여한 곡이다. 더블 타이틀곡인 'SOB'(에스오비)는 '넌 나처럼 되고 싶어서 울게 될 거야'라는 도발적인 자신감을 강렬하게 쏟아낸 곡이다.한편, 클로즈 유어 아이즈의 미니 3집 'blackout'은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr