그룹 클로즈 유어 아이즈/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 클로즈 유어 아이즈 전민욱이 카자흐스탄 DJ 이만벡과 첫 협업을 한 소감을 밝혔다.클로즈 유어 아이즈는 11일 오후 2시 서울 등촌동 SBS 공개홀에서 미니 3집 'blackout'(블랙아웃) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 전민욱은 "제가 요즘 디제잉을 배우고 있는데 DJ 이만벡님 음악을 즐겨 들었다. 그분도 K팝 좋아한다고 하셔서 같이 작업하고 싶었다. 좋은 인연으로 작업할 수 있어 기쁘다"고 전했다.전민욱은 디제잉을 배우게 된 계기에 관해서도 말했다. 그는 "어릴 적부터 작사 작곡에 아주 많은 관심이 있어서 트랙 작업과 디제잉에 관심을 가져왔다. 회사 디렉터께서 좋은 제안을 해주셔서 배울 기회를 잡았다"면서 "앞으로 저의 음악에 지금의 배움들이 담기길 바라는 마음이다"라고 했다.'blackout'은 '나를 가로막은 한계를 깨뜨리고 끝없이 앞으로 질주하겠다'는 강한 포부를 담은 앨범이다. 타이틀 곡 'X'(엑스)는 두려움과 한계를 마주하고 이를 깨뜨리고 앞으로 나아가고자 하는 굳은 의지를 담아 멤버 전민욱이 작사에 참여한 곡이다. 더블 타이틀곡인 'SOB'(에스오비)는 '넌 나처럼 되고 싶어서 울게 될 거야'라는 도발적인 자신감을 강렬하게 쏟아낸 곡이다.한편, 클로즈 유어 아이즈의 미니 3집 'blackout'은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr