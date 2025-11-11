텐아시아 DB

배우 김희선이 다소 아쉬운 스타일링을 선보였다.지난 10일 오후 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔코리아에서는 TV조선(TV CHOSUN) 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'(극본 신이원/ 연출 김정민) 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김희선, 한혜진, 진서연, 윤박, 허준석, 장인섭이 참석했다.이날 김희선은 과한 러플이 달린 원피스를 입고 등장했다. 그 위에 김희선이 선택한 레드 재킷은 명품 브랜드 V사의 제품. 가격은 590만원을 호가한다. 탄탄한 바디라인의 김희선에게는 오히려 시각적 노이즈가 생기게끔 만들었다.특히 프릴 스커트에 레이스 이너, 리본 디테일은 과한 느낌을 자아냈다. 포인트 요소가 너무 많았던 걸까. 원래 김희선의 몸매보다 부해 보이게 했고, 자칫 촌스러워 보일 수 있는 의상이었다.여기에 2억원대의 고가 명푸 시계를 착용해 화려함을 더했다. 명품 B사의 이 제품에는 다이아몬드가 세팅되어있다.한편 '다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는, 마흔하나 세 친구의 더 나은 '완생'을 위한 좌충우돌 코믹 성장기를 그린다. 김희선은 극 중 과거 억대 연봉을 받는 촉망받는 쇼호스트였지만 현재는 아들 둘을 가진 '경단녀 엄마' 조나정을 연기한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr