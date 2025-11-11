'한림예고 예쁜 애' 츄, 12월 기쁜 소식 전했다 "거기서 만나"

가수 츄(CHUU)가 오는 12월 두 번째 단독 팬콘서트로 팬들과 만난다.11일 소속사 ATRP는 "츄가 오는 12월 13일과 14일 양일간 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 'CHUU 2ND TINY-CON 첫 눈이 오면 그때 거기서 만나'를 개최한다"고 밝혔다.공개된 포스터에는 크리스마스 분위기가 가득한 따뜻한 감성이 담겨 있어 눈길을 끈다. 눈 덮인 선물상자와 트리, 그리고 'CHUU'라는 이름이 새겨진 문이 그려져 있어 마치 츄의 공간으로 팬들을 초대하는 듯한 사랑스럽고 포근한 분위기를 자아낸다.함께 공개된 문구에는 "차가운 계절의 문턱에서도 번져가는 작은 설렘. 올해의 마지막이자 새로운 시작의 계절에서 우리 첫 눈이 오면 그때 거기서 만나"라는 문구가 담겨 팬들에게 다가올 만남에 대한 기대감을 더한다.츄는 앞서 지난 4월 발매한 미니 3집 앨범 'Only cry in the rain'을 통해 감정을 숨기며 살아가는 청춘들에게 ;비 오는 날 만큼은 감정에 솔직해도 괜찮다’는 진심 어린 메시지를 전하며 한층 성숙해진 음악적 감성과 해석력으로 아티스트로서의 또 한 번의 성장을 입증했다.이번 공연은 2023년 첫 솔로 팬콘서트 CHUU 1ST TINY-CON ;My Palac' 이후 약 2년 만에 국내에서 열리는 팬콘서트로 츄가 지난 시간 동안의 음악적 여정을 통해 쌓아온 감정과 진심을 팬들과 나누는 특별한 시간이 될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr