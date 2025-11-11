사진=텐아시아DB

사진제공=MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

내년 마흔인 전소민이 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'에서 좋아하는 사람이 있다고 깜짝 고백한다.11일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 3회에서는 효정의 합류로 완전체가 된 '백둥이들'의 여행이 본격적으로 펼쳐진다. 백두산으로 향하는 여정의 두 번째 목적지인 연길로 향하는 네 사람의 유쾌한 케미스트리가 시청자들에게 웃음을 선사할 예정이다.전소민은 효정을 만나자마자, 그를 진심으로 반기며 '걸스 토크'에 돌입한다. 커피를 사러 간 틈을 타 여행 첫날의 뒷이야기를 나누던 중, 전소민이 최다니엘의 말과 행동에 의문을 품자 효정은 "(소민) 언니한테 잘 보이려고 하는 것"이라고 의미심장한 답을 내린다.이에 전소민은 "걔 진짜 나 좋아해?"라며 설렌 반응을 보이더니, "그런데 나 좋아하는 사람 있어. 다니엘은 아니야"라고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 한다. 하얼빈 여행 내내 신혼부부 케미를 보여주던 최다니엘과 전소민의 러브라인이 이대로 우정으로 결론 끝날지 관심이 쏠린다.효정은 특유의 밝은 에너지로 현장을 장악한다. 이른 아침부터 여행을 시작해 지친 세 사람과 달리 에너지가 넘치는 효정은 "원래 6km씩 뛰어도 안 힘들다"며 무한 체력을 자랑한다. 그러나 전소민에 이어 효정에게까지 에너지를 빨린 김대호는 "나 너무 힘들어"라며 고통을 호소한다. 급기야 출혈 사태(?)까지 맞이한다고 해 궁금증을 자아낸다.연길로 향하는 기차 안에서는 네 사람의 웃음과 수다가 폭발한다. 이런 가운데 전소민이 김대호에게 "이상형이 뭐냐"고 묻는다. 김대호는 "나한테 질문 안 하는 사람"이라고 단호하게 답해 프로 질문러 전소민을 당황하게 만든다.완전체 '백둥이들'의 여행기와 폭소 만발 케미는 11일 저녁 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr