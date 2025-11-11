사진=김완선 SNS

가수 김완선이 유튜브 채널 10만 구독자를 넘겨 실버 버튼을 얻었다.김완선은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "Youtube 모든 구독자 여러분 진심으로 감사합니다~!!😍❤️🩷🧡💛💚💚💙🩵🩵💜"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김완선이 유튜브 회사로부터 실버 버튼을 받은 모습. 채널 10만 구독자를 넘기면 해당 버튼을 획득할 수 있다. 김완선은 5년 전부터 본격 유튜브 채널을 운영했다.한편 김완선은 1969년생으로 올해 56세다. 1986년 데뷔해 올해 39주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr