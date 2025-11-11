전현무, '내년 아빠설' 제기됐다…"결혼식과 돌잔치 같이 할 것"('톡파원')

사진=텐아시아DB

사진=JTBC '톡파원 25시' 영상 캡처

'톡파원 25시' 최현우가 전현무의 '결혼설과 임신설'을 점치며 내년에 아빠가 될 가능성이 있다고 전했다. 전현무는 결혼식과 돌잔치를 같이 하겠다고 받아쳤다.지난 10일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 월드 클래스 마술사 최현우와 역사 스토리텔러 썬킴이 게스트로 출연했다.최현우와 전현무는 꽤 친한데, 최현우가 전현무에게 몇 번 소개팅을 주선해줬다고 한다. 최현우는 "안타까운 게 여자 마음을 잘 모른다"고 말했다. 이에 전현무는 "순수하다"고 말해 주변에서 질타를 받았다. 최현우는 "순수가 아니다"라며 ""소개팅을 해주면 좀 좋은 데 가야할 거 아니냐. 해장국 집 가자고 그런다"고 폭로했다. 전현무는 "이 나이 되면 속이 쓰리다. 위장 관리해야 한다"고 해명했다.최현우는 "소개팅 잘 될 수 있게 저한테 마술 좀 알려달라고 한다"고 하소연했다. 이에 주변에서는 "최악이다"라는 탄식이 나왔다. 전현무는 "그걸 다 최현우에게 배웠다"고 하자 최현우는 손을 내저으며 "진지한 관계로 발전하려면 마술하는 게 오히려 좋지 않다"라고 말했다. 최현우는 "현무 형은 마술사가 아닌데 자기가 카드를 꺼내서 막 마술을 하려고 한다"고 폭로했다. 전현무는 '소개팅 필살기' 신용카드 마술을 직접 선보였다. 이거 해서 소개팅 실패했냐는 물음에 전현무는 "대실패"라며 자폭했다.최현우는 타로점으로 전현무의 결혼운도 봐줬다. 전현무는 "나는 아무 말도 안 했는데 남들이 난리다"라면서도 최현우가 시키는대로 카드를 섞었다.최현우는 "여자친구 없는 거 잘 알고 있지만 그래도 결혼운을 한 번 보자"고 말했다. 전현무는 '네 개의 기둥 아래 축제를 즐기는 그림'이 담긴 카드를 뽑았다. 최현우는 "그럴리가 없는데"라고 의아해하면서도 "전통적인 타로 세계에서는 '결혼'이다. 내년까지 보는 운이니까 결혼이나 결혼 발표를 할 가능성이 있다. 결혼운이 있다"라고 해석했다. 이에 모두들 입을 틀어막으며 놀랐다.이찬원이 "어떤 일을 하는 여성이냐"고 호기심을 표하자 최현우는 전현무에게 카드를 하나 더 뽑게 했다. 이번에 뽑힌 카드는 '여황제 카드'. 최현우는 "두 가지 뜻이 있다. 첫 번째는 누군가의 주목을 받는 직업이라는 거다. 넓은 의미로는 유명인일 수 있다"고 설명했다. 이어 "두 번째로는, 여황제는 타로 카드에서 임신을 의미한다. 임신의 기운이 있다"며 내년 임신설을 제기했다. 이에 모두가 환호했다.전현무는 "1년 안에 임신을 한다고?"라며 의아해했다. 김숙이 "경사인데 왜 이렇게 심각하냐"고 했다. 전현무는 "1년 안에 임신 안 하기만 해봐라. 내가 임신할 거다. 결혼식에 다 초대할 거다. 돌잔치도 같이 할 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'톡파원 직구' 코너에서는 낭만의 도시 프라하로 로맨틱 가을 투어를 떠났다. 체코 톡파원은 유명 작곡가들을 후원하며 유럽 음악계에 막대한 영향력을 행사한 롭코비츠 가문의 궁전으로 향해 베토벤을 비롯한 세계적으로 널리 알려진 음악가들의 흔적을 살펴보며 흥미를 유발했다.프라하성 정원에서 열린 와인 축제에 이어 로맨틱한 감성을 느낄 수 있는 루프톱 레스토랑 겸 바에서 구시가지 광장, 프라하의 대표 랜드마크인 천문 시계 전망과 함께 염소치즈그라탱, 콜레노 요리를 접해 시각과 미각을 충족시켰다. 뿐만 아니라 레트나 비어 가든에서 맥주를 마시며 야경을 감상했고 개기월식까지 담아 낭만 지수를 높였다. 알베르토는 "코스가 너무 좋았다"라며 프라하의 매력에 푹 빠졌다.중국 톡파원은 뤄양 무술 투어를 통해 무장 관우의 자취와 소림 무술의 역사를 차근차근 둘러봤다. 관림에서는 과거 문무백관들이 절을 올리던 장소인 배전을 지나 관우가 사용한 무기인 청룡언월도 모형과 높이만 무려 6m인 동상을 봤고, 가장 끝 지점에서 관우의 머리가 묻힌 무덤을 보며 그의 위엄을 몸소 확인했다.황실 궁중 연회를 테마로 한 식당에서는 뤄양의 대표 요리인 뤄양수이시를 맛보고 중국의 유일한 여성 황제인 측천무후의 공연을 감상하며 다채로운 시간을 보냈다. 배를 든든히 채운 뒤에는 현재도 많은 승려들이 소림 무술을 연마하고 있는 숭산의 소림사로 이동해 1500년이 넘는 역사를 살펴보며 스튜디오의 열기를 끌어올렸다.최현우가 "대부분의 카드 마술이 이곳에서 나왔다. 마술의 성지"라며 애정을 드러낸 스페인 마드리드 랜선 여행은 푸에르타 델 솔, 마드리드 왕궁, 시벨레스 궁전 루프톱 식당, 야경 스폿으로 알차게 꾸려졌다. 그중 마드리드 왕궁은 입구부터 웅장한 대리석 계단과 티에폴로의 천장화 등 다양한 작품이 어우러져 눈길을 끌었다. 왕좌의 방부터 현재도 공식 만찬장으로 사용하는 다이닝룸까지 스페인 왕가의 화려했던 삶을 엿볼 수 있어 감탄을 자아냈다.스페인 톡파원은 마드리드에서 유명한 야경 스폿들을 뒤로하고 알무데나 성당과 마드리드 왕궁 근처에 위치한 히든 장소인 언덕 야경 스폿에서 마드리드의 황금빛 야경을 전해 감성을 자극했다.이날 방송 시청률은 닐슨 코리아 유료가구 기준으로 전국 2.4%, 수도권 2.2%를 기록했다. '톡파원 25시'는 매주 월요일 저녁 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr