사진=성시경 유튜브 채널 캡처
가수 성시경이 유튜브 활동을 재개했다.

지난 10일 유튜브 채널 '성시경의 먹을텐데'에는 새로운 영상이 게재됐다. 지난달 30일 마지막 영상을 공개한 뒤 10일 만에 올라온 첫 영상이다.

성시경은 최근 10년 이상 함께한 매니저에게 배신당해 금전 피해를 입은 것으로 알려졌다. 지난 4일 성시경은 유튜브 채널에 "이번 주만 유투브 쉬겠다. 미안하다"라는 공지 글을 올렸다.

성시경은 복귀에 앞서 "이번 주 유뷰트 3개다. '먹을텐데', 레시피, 일본 콘서트에 소개한 만능 소스까지"라며 활발한 활동을 예고했다.

이날 영상에서 성시경은 압구정의 한 식당에 방문했다. 화면 너머 인물에게 잔을 건네던 성시경은 "편집하는 새로운 동생이 왔다. '먹을텐데'에서 실력을 보여주고 싶다고 한다"고 말했다.
성시경은 10년 넘게 호흡했던 매니저에게 배신당해 어려운 시기를 보냈다. 지난해 해당 매니저의 결혼식 당시 약 1억 원에 달하는 비용을 성시경이 모두 결제한 것으로 전해졌다. 성시경의 소속사 에스케이재원은 "전 매니저가 재직 중 신뢰를 저버리는 행위를 한 것이 확인됐다"며 "현재 정확한 피해 규모를 조사 중"이라고 밝혔다.

성시경은 자신의 SNS를 통해 "최근 몇 달간 정말 힘든 시간을 보냈다. 가족처럼 믿었던 사람에게 배신당하는 일은 데뷔 25년 동안 여러 번 있었지만, 여전히 견디기 어렵다"고 심경을 전했다.

성시경은 아픔 속에서도 무대에 선다. 그는 오는 12월 25~28일 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 콘서트 '2025 성시경 연말 콘서트 성시경'을 연다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

