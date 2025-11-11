사진 제공=2026 MAD COOL FESTIVAL

가수 제니(JENNIE)가 K팝 아티스트로는 유일하게 '2026 MAD COOL FESTIVAL' 무대에 오른다.10일(현지시간) 공개된 '2026 MAD COOL FESTIVAL' 라인업에 따르면, 제니는 내년 7월 8-11일 스페인 마드리드에서 열리는 이번 축제의 9일 공연 헤드라이너로 출연한다.제니는 Foo Fighters(푸 파이터스), Florence + the Machine(플로렌스 앤 더 머신), Twenty One Pilots(트웬티 원 파일럿츠), Nick Cave & The Bad Seeds(닉 케이브 앤 더 배드 씨즈) 등 글로벌 아티스트들과 함께 이름을 올렸다. K-팝 아티스트 중에서는 유일하게 라인업에 포함됐다.'MAD COOL FESTIVAL'은 2016년 시작된 대형 음악 축제로, 록·인디·얼터너티브·팝·일렉트로닉 등 다양한 장르의 세계적 뮤지션이 참여해왔다. 앞서 Muse(뮤즈), Gracie Abrams(그레이시 에이브럼스), Olivia Rodrigo(올리비아 로드리고), Lizzo(리조) 등이 무대에 섰다.제니는 지난 4월 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에서 K-팝 솔로 아티스트 최초로 아웃도어 시어터(Outdoor Theater) 스테이지에 올라 공연을 펼쳤다. 당시 제니는 단독 무대를 통해 글로벌 아티스트로서의 존재감을 보여줬다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr