사진=텐아시아DB

사진=KBS

사진=KBS

KBS 새로운 연애 리얼리티 ‘누난 내게 여자야’가 3회 만에 누나들과 연하남들의 고스펙 넘쳐나는 ‘직업’을 공개했다. 이와 함께 러브라인의 ‘지각변동’이 예고됐다.10일 방송된 ‘누난 내게 여자야’에서는 뉴페이스이자 ‘메기남’ 양지융을 포함해 ‘연하남’ 김무진X김상현X김현준X박상원, ‘누나들’ 박예은X박지원X김영경X구본희의 직업이 밝혀졌다. 앞서 서로의 직업을 모른 채 만난 ‘누나’들은 앳돼 보이는 연하남들을 보고 “직업은 있겠지?”라며 걱정했다. 그러나 그 걱정이 무색하게 어느 ‘연프’에서도 보기 어려운 ‘고스펙’ 직업들이 공개됐다.상현은 증권회사에서 ‘데이터베이스 관리자’ 업무를 맡고 있는 IT 엔지니어였다. 상현에 대해 “스타트업이나 IT쪽 사업을 할 것”이라고 예상했던 김영경은 그의 직업을 듣자 “역시나 내가 느끼는 느낌이 맞나? 궁금증이 조금 더 커졌다”며 관심을 드러냈다. 첫날 누나들에게 한 표도 못 받았던 ‘0표남’ 박상원은 피부과에서 일하는 의사였다. 그와 첫 데이트를 했던 박예은은 “의사일 거라고 생각을 아예 못 했다”며 장난기 많은 상원의 반전에 깜짝 놀랐다. 요식업 대표 현준은 188cm의 건장한 피지컬과는 또 다른 매력을 선사했다.뉴페이스 양지융은 우락부락한 몸이 증명하는 바와 같이, 억대 연봉으로 알려진 현역 ‘프로 럭비 선수’였다. 여러 누나들의 관심을 끌었던 무진은 환경산림과 소속의 공무원으로, 산지 개발 인허가 업무와 허가된 공사 현장 관리 감독을 맡고 있었다. 아무도 상상하지 못한 무진의 직업에 놀랐지만, 첫 만남부터 무진과 데이트를 해온 본희는 “저는 연애 상대로 직장인은 진짜 안 맞는다고 확신했었다. 근데 감정에 끌리는 게 어렵다는 걸 알아서, 직업과 상관없이 사람을 더 알아가고 싶은 생각이 더 크다”라며 개의치 않는다는 반응을 보였다.‘누나’들의 직업 또한 화려했다. 박예은은 ‘발레리나의 정점’인 국립발레단의 수석 무용수로 ‘호두까기 인형’, ‘지젤’, ‘블랙스완’ 등 작품에서 주연을 차지한 발레리나였다. 박지원은 미국에서 조종사 자격증을 취득한 뒤 국내 항공사 부기장을 목표로 준비하고 있는 동시에, 한옥 스테이를 운영하고 있었다. 상원은 “다른 직업을 선택하셨다는 게 너무 신기하고 배울 점이 있을 것 같았다. 다른 느낌의 존경심이 생기는 것 같아서 알아가 보고 싶었다”며 지원을 새롭게 봤다.김영경은 서울 강남에서 치과를 운영하고 있는 치과의사였고, 구본희는 포토 스튜디오를 운영하며 유명 셀럽들의 패션 화보부터 브랜드 룩북, 드라마 포스터, 프로필 사진 등 다양한 작업을 하고 있는 포토그래퍼였다.2019년 전현무과 결별한 1983년생 한혜진은 “누나들이 연하남들을 보고 ‘직업은 있나’라고 걱정했었는데, 의사에 공무원에 난리가 났다”며 ‘직업 대반전’에 감탄했다. 황우슬혜와 장우영은 “직업 공개가 러브라인에 무조건 영향 미칠 것 같다”며 러브라인 대변동을 예상했다. 수빈도 “직업 공개 후 영경 씨가 ‘상현 씨랑 대화를 더 해보고 싶다’고 했고, 상원 씨도 본희 씨나 지원 씨한테 ‘멋있다, 존경스럽다’고 한 걸 보면 달라질 것 같다”고 내다봤다.그리고 이날 ‘걸크러시 포토그래퍼 누나’ 본희가 ‘여왕벌’에 등극했다. 이날 연하남들의 마음을 표현하는 ‘러브 QR’ 선택에서 상현, 상원, 무진에 ‘메기남’ 지융까지 총 4명이 본희에게 몰표를 던지며 관심을 표현했다. 늦은 시간 상현은 본희를 따로 불러 “아쉬워서 얘기해 보고 싶어서 불렀다. 저도 오늘 본희 님이랑 데이트하고 싶었어요”라며 돌직구를 던지기까지 했다. 본격적으로 연하남들이 움직이기 시작한 가운데, 누나들의 마음은 어떻게 흘러갈지 궁금증을 유발한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr