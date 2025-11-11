‘재혼’ 22기 옥순♥경수, 네 식구가 된 후…결혼식 사진 추가 공개

‘나는솔로’ 22기 옥순이 경수와의 웨딩 사진을 추가로 공개했다.10일 옥순은 자신의 계정에 지난 주말 개최된 두 사람은 결혼식 사진을 게재했다. 이들은 예능 프로그램 ‘나는솔로’에서 만나 재혼에 성공했다. 두 사람은 각각 1명의 아이를 양육하고 있어 네 식구가 됐음을 알렸다.공개된 사진 속 22기 옥순과 경수는 밝은 모습으로 결혼식을 즐기고 있다. 2부까지 진행된 결혼식에서는 자유롭게 술과 음식을 즐기며 하객들과 함께했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr