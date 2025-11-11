[종합] 이상민·김준호 하차 여론 입 열었다…신동엽 "자꾸만 결혼해서 힘들어" ('짠한형')

신동엽이 최애 프로그램을 꼽으면서 '미우새' 출연자들의 결혼을 언급했다.지난 10일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '직장 내 하극상 MAX김원훈 카더가든 백현진_날 뛰는 부장님 잡는'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 신동엽과 '직장인들'에서 호흡을 맞춘 백현진, 김원훈, 카더가든이 게스트로 출연했다.이날 신동엽은 김원훈이 최애 프로그램을 묻자 망설임 없이 '짠한형'을 꼽았다. 그러면서 "여기서는 내가 좋아하는 거를 다 할 수 있다. 술 마시고, 좋은 사람 만나고, 맛있는 거 먹으면서 속에 있는 이야기를 다 할 수 있으니까"라고 설명했다.김원훈은 '짠한형'을 제외한 프로그램 중 하나만 꼽아 달라고 요청했다. 현재 신동엽은 'SNL 코리아', '동물농장', '미운 우리 새끼', '불후의 명곡' 등에 출연하고 있다.이에 신동엽은 "솔직하게 말할 수 있다. '불후의 명곡'은 가수들이 너무 고생한다. '미우새'는 미운 우리 새끼들이 자꾸 결혼해서 힘들다. 그런데 동물들은 계속 잘한다"며 25년간 함께한 '동물농장'을 택했다.한편, '미운 우리 새끼'에는 최근 김준호, 이상민, 김종국들이 연이어 결혼했다. 이상민은 결혼 후에도 '미우새'에 출연해 시험관 시술 결과를 듣는 소식을 알렸고, 김준호도 결혼식 현장과 신혼 여을 공개했다. 당시 유부남들의 결혼 관련 에피소드가 이어지자 프로그램의 정체성을 잃었다며 하차 여론이 이어지기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr