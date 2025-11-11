사진 = '선데이왔데이' 유튜브 채널 캡처

선데이와 김재중이 요리대결을 하게됐다.천상지희 선데이가 운영하는 유튜브 채널 '선데이왔데이-천상지희'에서는 '존잘에 요리까지 잘하는 '그'와의 요리대결(ft.김재중,정모)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김재중은 코스프레를 한 선데이를 보고 놀라며 "여기 일본이냐"고 했다. 선데이는 "남편이 만들어줬다"고 했다. 김재중은 감탄하며 "코스프레 잘했다"고 했다. 선데이는 "우리 남편이 만들어주고 이거 운동화 내가 다 만든거다"고 자랑했다.이를 본 김재중은 "나도 하고 왔으면 좋았을텐데 다음이 일정이 있고 요즘 내가 살이쪘다"며 "그래서 요즘 운동한다"고 했다. 이어 선데이는 요리를 하겠다면서 "오빠가 뭔지를 생각을 했더니 한 번 요리를 해준 적이 있잖냐"고 말을 꺼냈다.그러자 김재중은 갑자기 "내가 요리를 해줬는데 김치전을 해줬다"며 "완성된 김치전이 아니라 김치전 반죽 냄새를 맡고 막 계속 트름냄새라고 그랬다"고 했다. 선데이는 "그래도 누가 안 하고 '내가 트름했나봐 미안' 이랬다"고 했다. 이가운데 제작진은 두 사람에게 김밥재료로 요리 대결을 할 것이라 했다. 우여곡절 끝에 요리가 완성된 가운데 김정모가 두 사람의 요리를 먹고 승자를 가려내야 했다. 결과는 김재중의 승리였다.한편 선데이는 김재중이 운영하는 유튜브 채널 '재친구'에 출연해 '엉덩이 기억상실증'이라는 질환을 앓고 있다고 고백한 바 있다. 엉덩이 근육이 기억을 잃는 병이라는 선데이는 "근육이 일을 안한다"며 "그래서 걸어 다닐 때 맨날 씰룩씰룩하면서 다니는데 이것 때문에 고생을 많이 했다"고 고백했다. 선데이는 "사람들이 나만 만나면 '엉덩이 기억 찾았냐 엉덩이 돌아왔냐고 묻는다"면서 "아직도 안돌아온 것 같다"고 말했다. 이에 김재중은 "신기하다"며 "처음 들어봤다"고 놀라워했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr