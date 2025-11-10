사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

'4인용식탁' 염경환이 연 수입 300억원 소문에 입을 열었다.10일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'은 개그맨 엄경환 편으로 절친 김지혜, 이혜정 그리고 MC 박경림이 함께했다.이날 염경환은 '홈쇼핑계 완판녀' 절친들을 초대했다고 밝혔다. 홈쇼핑 경력 26년 차인 김지혜는 뷰티 분야에서 1시간에 30억 매출, 최고 450억원 매출을 기록한 바 있다. 이어 25년 차인 이혜정은 식품 분야 최고 매출 580억원을 올렸다.그 가운데 홈쇼핑 23년 차인 염경환은 "나는 다작 스타일"이라며 겸손한 모습을 보였다. 이혜정은 "분야가 달라서 서로 응원할 수 있다"며 미소를 보였다. 염경환은 매니저가 없어 촬영 중에도 직접 업무 연락을 받아 눈길을 끌었다.박경림은 "염경환에 대한 "썰'이 많다"면서 진실 확인에 돌입했다. 그는 "연 수입 300억원이라고 하더라. 1년에 스케줄 900개씩 하니까"라고 물었다.염경환은 "내가 300억원을 벌었으면, 이렇게 전화를 수시로 확인하겠냐"면서 "내가 건물을 샀다는 소문도 있더라. 저는 건물이 없다. 내 소원이다"라고 밝혔다.부풀려진 수입에 대해 염경환은 "'매출 10억'이 내가 버는 돈이 아니다. 잘 팔던 못 팔던 나는 정해진 출연료를 받는 거다. 인센티브를 받을 거라고 생각하시는데 그렇지 않다"고 강조했다.현재 경제적 상황에 대해서는 "대출금 갚고 빚 청산 완료 후 저축 중"이라며 "10년 동안 출연료를 올리지 않았다. 나도 올리기 싶지만, 회사가 지속되야 나한테도 좋으니까, 내가 몇 푼 더 받아서 뭐 하겠냐. 회식하면 술값까지 내가 계산한다"고 전했다.과거 홈쇼핑 스케줄이 적을 때도 기뻤다는 염경환은 "라디오 30일 하는 출연료보다 홈쇼핑 2회가 더 많이 번다. 그래서 2~3개 할 때도 감사했다"고 털어놨다.최근 홈쇼핑 단골 출연자인 그는 "일주일 중 이틀 집에 갔다. 상업 방송에 큰 금액이 걸려있으니까, 내가 실수하지 않기 위해"라며 "스케줄에 한 달에 100건 이상이라 매니저도 감당하기 힘들다. 그래서 내가 조율한다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr