사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 돌싱특집 28기 광수와 정희의 달달한 데이트 장면이 눈길을 끈다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 28기 미소주의보 발령 웃음이 절로 나오는 정희 & 광수의 알콩달콩 데이트'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 데이트를 하던 정희는 광수에게 "조개 주워서 목걸이 만들어줬는데 이거 뭐냐고 하는 여자 어떻냐"고 물었다. 이에 광수는 웃으며 "거짓으로 감동한 척하는 것보다 백만배 낫다"고 했다.식사를 하다가 광수는 "영호랑 데이트할 때도 파스타 먹지 않았냐"고 물었다. 이에 정희는 "그때 별로 못 먹었다"고 했고 광수는 살짝 질투하듯 "연하랑 이야기가 잘 통하나 보다"고 했다. 그러자 정희는 "제가 영호님 옆으로 갈 때 어땠냐"고 물었다. 이말에 광수는 "전혀 못 했다"며 "남자들 아무들 예상 못했을 거다"고 했다.광수는 "근데 영수님이 내가 정희님 선택이 되게 뜬금 없다 하니까 뜬금없지 않다고 하더라"며 "다른 사람 알아보는 게 여기서 죄는 아니다"고 했다. 그러면서 "그런데 나도 부담 주고 싶지 않다"며 "마음을 모르니까 내가 어떻게 하면 부담을 느낄 수 있으니 조심스러운 거다"고 했다.정희는 데이트 자리가 끝나가는 것에 대해 아쉬워 했다. 정희는 "지금 저녁인 줄 알았으면 내가 커피 말고 술을 마셨을 거다"고 했다. 이때 광수는 휴대폰으로 정희 사진을 찍으려 했고 정희는 부끄러워 했다. 광수는 정희보고 예쁘다 했지만 정희는 "안 예쁘다"고 하며 쑥쓰러워 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr