/ 사진 : 큐브엔터테인먼트

보이그룹 NOWZ (나우즈)가 마카오에서 신곡을 일부 공개했다.나우즈는 지난 8일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 마카오 2025' (WATERBOMB MACAO 2025)에 출격했다. 이날 절도 있는 퍼포먼스가 돋보이는 'Problem Child (문제아)'로 포문을 연 나우즈는 '자유롭게 날아 (Feat. 우기(YUQI))', 'EVERGLOW 등 다채로운 무대로 현장을 찾은 관객들에게 즐거움을 선사했다.특히 나우즈는 오는 26일 발매하는 새 싱글의 타이틀곡 음악과 퍼포먼스를 선보였다. 1분가량 공개된 무대에서 나우즈는 흥겨운 사운드와 하이엔드급 안무로 이목을 모았다. 멤버들은 무대 직후 "다음 앨범 많이 기대해달라"며 컴백을 예고했다.나우즈의 세 번째 싱글 'Play Ball'은 10일 정오부터 CUBEE(큐비)를 비롯한 각종 음반 사이트에서 예약 판매가 시작됐다. 일반, 쥬얼 버전으로 제작된 앨범은 블랙, 레드 컬러 조화와 야구 콘셉트의 감성을 그대로 담아 시선을 끌었다. 일반 버전은 스티커, 포토카드, ID 카드, 미니 포스터 등, 쥬얼 버전은 폴더 포스터, ID 포토 등으로 구성됐다. 예약판매 구매자에 한해 포스터가 추가로 증정된다.나우즈는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'를 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr