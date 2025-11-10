기안84, 이시언과 재회했다…4개월 만에 허성태와 '인생84'서 만남 ('정보원')

/ 사진=텐아시아DB

배우 허성태가 이시언과 함께 '인생84'에 출연한다. 앞서 이시언은 MBC '나 혼자 산다'에 이어 지난 7월 종영한 '태어난 김에 세계일주4'에 기안84과 함께 출연한 바 있다.강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디 ‘정보원’의 주역들이 개봉을 앞두고 유튜브 출연을 예고했다.10일 오후 6시에 유튜브 '인생84'에 허성태가 이시언과 함께 게스트로 출연해 기안84와 만남을 가진다. 은퇴와 한탕을 꿈꾸며 뻘짓하는 형사 오남혁 역을 맡은 허성태는 영화 ‘정보원’에 대한 이야기뿐 아니라, 허성태만의 친근한 매력과 솔직 담백한 입담으로 영화와 인생에 대한 다채로운 이야기를 들려줄 예정이다.특히 ‘정보원’에서 남다른 촉과 정보력으로 딴짓하는 정보원 조태봉 역의 조복래가 깜짝 게스트로 등장해, 영화 속에서 보여줄 허성태와 조복래의 케미스트리를 미리 엿볼 수 있다.영화 ‘정보원’은 오는 12월 3일 개봉 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr