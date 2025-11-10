사진=조준원 기자

2007년 데뷔한 진서연이 첫 멜로 연기 소감을 밝혔다.10일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 TV조선 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김희선, 한혜진, 진서연, 윤박, 허준석, 장인섭이 참석했다.'다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는 마흔 하나 세 친구의 좌충우돌 코믹 성장기를 담은 작품이다.진서연은 아직 이루지 못한 꿈인 결혼에 대해 환상을 가지고 있는 잡지사 부편집장이자 골드미스 이일리를 연기한다. 데뷔 후 처음으로 멜로 연기에 도전하는 진서연은 "너무 좋다. 누구를 죽이지 않는다는 거, 드라마에 피가 나오지 않는다는 거, 누구랑 마주보며 웃는 게 처음이다. 이번에 되게 에겐에겐하게 나온다"며 미소 지었다.조나정, 구주영, 이일리의 대학교 연극동아리 선배이자 도수치료사인 변상규를 연기한 허준석 역시 "'멜로가 체질'에서 살짝 멜로가 있었지만, 멜로만 하는 건 처음이다. 총이나 칼, 연장 없이 마주하니까 어색하더라"고 덧붙였다.'다음생은 없으니까는 10일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr