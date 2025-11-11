정지소/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA

각종 작품에서 걸그룹 역할을 도맡아온 정지소부터 그룹 마마무 휘인까지, 쟁쟁한 스타들이 '체인지 스트릿' 라인업에 이름을 올렸다.다음 달 20일 ENA채널을 통해 첫 방송되는 한일수교 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street, 연출: 오준성)'이 2차 아티스트 라인업을 공개했다.한국 ENA채널과 일본 후지 텔레비전 지상파 메인 채널에 공동 편성되는 '체인지 스트릿'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 서로의 언어, 서로의 감성 속으로 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로젝트다.그룹 카라 허영지, 아스트로 윤산하, 펜타곤 후이, HYNN(박혜원)이 합류한 1차 라인업에 이어 이번에 공개된 2차 라인업에는 배우 이동휘, 이상이, 정지소, 그룹 마마무 휘인이 이름을 올렸다.먼저 연기로 마음을 전달해 온 배우 이동휘, 이상이, 정지소가 이번에는 연기가 아닌 음악으로 감정을 전한다. 앞서 타 예능프로그램에서 탁월한 보컬 실력과 독보적인 감성을 과시한 바 이들이 '체인지 스트릿'을 통해 보여줄 감정의 떨림, 진심 어린 교감은 기존 음악 예능프로그램에서는 볼 수 없었던 깊이 있는 몰입감을 만들어낼 것으로 기대된다.마마무 휘인의 합류는 '체인지 스트릿'의 감정선을 완성하는 또 하나의 축이다. 마마무의 멤버로 폭넓은 사랑을 받아온 휘인은 화려한 무대 대신 타국의 낯선 거리에서 보다 담백하고 내밀한 목소리를 들려줄 예정이다.네 명의 아티스트는 각자의 개성과 음악적 감수성을 통해 '체인지 스트릿'이 지향하는 경계 없는 음악의 장을 한층 더 풍성하게 채울 전망이다. 단순한 버스킹을 넘어 현장에서 피어나는 진짜 감정과 음악의 온도를 담아낼 이들의 활약에 기대감이 배가된다.'체인지 스트릿'은 한일 양국의 문화적 교류를 음악으로 잇는 신개념 음악 버라이어티로, 서로 다른 언어와 환경 속에서도 음악이 만들어내는 공감의 힘을 증명할 계획이다. 한일수교 60주년을 맞아 웃음과 울림, 무대와 거리, 아티스트와 사람 사이의 거리를 허무는 유의미한 글로벌 음악 프로그램으로 자리할 예정이다.'체인지 스트릿'은한국 ENA채널과 일본 후지 텔레비전 지상파 메인 채널에 공동 편성된다. ENA채널에서는 내달 20일 오후 9시 30분에 첫 방송될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr