최첨단 기술을 담은 KBS 대기획 '트랜스휴먼' 3부작에 따뜻한 목소리로 인간미를 더할 배우 한효주가 본격적인 방송에 앞서 인터뷰를 공개했다.한효주는 12일 첫 공개되는 KBS 대기획 '트랜스휴먼' 3부작으로 과학 다큐멘터리 내레이션에 첫 도전했다. 그는 "내레이션에 참여하면서 공부가 되고, 많은 사람들에게 이 소재와 프로그램을 알리면 좋겠다는 생각으로 큰 고민 없이 제안을 수락했다"고 말했다.한효주는 이미 2013년 배리어프리 영화제에서 시각장애인들을 위한 영화 스토리, 지문 등을 해설하는 화면해설자로 나서 8시간짜리 강행군까지 소화한 적 있는 배테랑 내레이터다. 한효주는 "어려울 수도 있는 이야기이다 보니까, 저는 따뜻함을 전하려고 한다. 다큐 제목은 '트랜스휴먼'이지만, 과학적이기만 한 이야기보다는 '휴먼'에 대한 이야기로, 휴머니즘을 담는 다큐멘터리로 느껴질 수 있도록 하려고 한다"고 밝혔다.또, 한효주는 "소재 자체가 요즘 관심 있는 분야기도 하고, 저뿐만 아니라 많은 사람이 관심을 가질 만한 이야기다. 미래가 아니고 현실로 다가온, AI를 활용하면서 과학 분야에서 앞으로 우리가 살아가며 공존해야 하는 소재를 그렸다"고 '트랜스휴먼'을 간략하게 소개했다.'트랜스휴먼' 3부작에서는 신체 결손, 질병과 노화를 극복하고 사람들을 일상생활로 복귀시키는 최첨단 기술과 그 곁을 지키는 사람들의 이야기를 1부 '사이보그', 2부 '뇌 임플란트', 3부 '유전자 혁명'으로 나눠 소개한다. 제작진은 MIT의 휴 허 교수 등 해당 연구 최전선에 있는 전문가들과 사례자를 만나고, 직접 우크라이나 현지 병원을 방문해 신체 결손으로 고통받는 병사들의 회복 과정까지 생생하게 카메라에 담았다.폭넓은 캐릭터 변신 능력을 가진 한효주는 '무빙' 오감이 발달한 초능력자 등 다양한 상상력이 가미된 인물을 연기해 왔다. '트랜스휴먼' 내레이션을 앞두고는 새로운 인공 배양육의 시대를 연 생명공학기업의 대표 윤자유 역으로 열연을 펼친 2024년 디즈니+ 드라마 '지배종'을 언급했다. 한효주는 "드라마 '지배종'에서는 '배양 장기'를 만들어 갈아 끼운다. 그 드라마에서 저는 배양 장기를 보편화시키려는 역할이었다"며 드라마 속 최첨단 기술이 현실로 다가온 사실에 깜짝 놀랐다고 밝혔다. 마지막으로 그는 "최첨단 기술들이 더 많은 다수의 사람들에게 보편화돼서, 정말 아픈 사람들이 기술의 힘을 빌릴 수 있는 세상이 되면 좋겠다"고 따뜻한 진심을 내비쳤다.KBS 과학 다큐멘터리 '트랜스휴먼'은 오는 12일부터 3주간 매주 수요일 오후 10시 KBS 1TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr