프로야구 선수 홍창기가 '비야인드'에 출연해 빠른 복귀 비결을 공개한다.10일 방송되는 MBC스포츠플러스 '비야인드'에서는 2025 한국시리즈 통합 우승을 달성한 LG트윈스를 조명한다. 우승의 숨은 주역 홍창기, 구본혁, 송승기 선수가 출연해 우승의 의미와 그 이면의 이야기를 직접 풀어놓을 예정이다.한 진행자는 "구본혁, 군 제대 후 확실히 말이 많아졌다는 평가가 있는데, 상무에서 무슨 일이 있었던 거냐"고 묻고, 박소영 아나운서는 "홍창기 선수, 팬들이 이번엔 노잼 이미지 탈출할 수 있을지 걱정하시더라"고 말한다. 선수들은 이색 질문과 지인들의 깜짝 제보 속에 예상치 못한 반응을 보이며 웃음을 자아낸다.또 이날 방송에서 송승기에게는 '야구 안 했으면 어떤 일을 하고 있었을지', 홍창기에게는 '무릎 부상 복귀가 예상보다 빨랐던 비결은 무엇이었는지', 구본혁에게는 '이상형을 방송에서 공개할 수 있을지' 등을 묻는다.육각형으로 분석한 LG 우승의 비결, 선수들이 꼽은 한국시리즈 최고의 장면, 정규시즌 내 스스로도 놀랐던 활약 등 야구 팬이라면 놓치기 아까운 분석 코너 등도 마련돼 있어 기대감을 더한다.연출을 맡은 김신형 PD는 "이번 특집은 LG 트윈스 팬은 물론 야구를 좋아하는 모든 시청자들이 공감하고 즐길 수 있는 방송이 될 것"이라며 "화려한 순간만이 아닌, 선수들의 고백과 웃음 속에서 진짜 우승의 의미를 함께 느껴보시길 바란다"고 전했다.'비야인드' LG 트윈스 우승 특집편은 이날 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr