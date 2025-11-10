사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트 – 결혼 지옥’

'오은영 리포트-결혼 지옥' 터널 부부의 아들과 얽힌 특별한 사연이 공개된다.10일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 끝나지 않는 고통의 터널에서 힘겨워하는 '터널 부부'의 이야기가 시청자들을 찾아간다. 남편의 눈덩이처럼 불어버린 빚에 더해 부부를 뒤흔드는 또 다른 현실까지. 과연 '터널 부부'는 고통을 벗어나 다시 행복했던 일상으로 돌아갈 수 있을까.이날 '터널 부부'의 남편은 초등학교 3학년인 둘째 아들을 유모차에 태워 등교하는 모습으로 눈길을 끈다. 아내 역시 하굣길에 아들을 안고 집까지 데려와 오은영 박사와 MC들을 깜짝 놀라게 한다. 이에 대해 아내는 "걷고 뛰는 데 문제는 없지만, 유모차가 빠르기도 하고 체력이 바닥이 나서 아직 유모차를 버리지 못하고 있다"라고 고백한다.엄마에게 안겨 집에 돌아온 아이는 그대로 현관 앞에 주저앉는다. 이어진 아이의 행동에 MC들은 말을 잇지 못했다는데. 아이가 갑자기 자신의 얼굴을 세게 내리치기 시작한 것. 그만하라는 엄마의 만류에도 아이는 멈추지 않았고, 얼굴에는 시퍼렇게 멍 자국까지 있어 시청자들의 안타까움을 자아낼 예정이다.아이의 이유 없이 반복되는 행동에 '터널 부부'는 답답하기만 한 상황. 자해 행동에 대해 오은영 박사는 "이 아이에게는 생존에 필요한 자극"이라고 그 이유를 분석해 모두를 놀라게 한다. 동시에 오은영 박사는 '터널 부부'에게 반드시 소아정신과 전문의의 진료가 필요하다고 조언한다. 과연 아이가 안타까운 행동을 반복하는 이유는 무엇일지 본방송이 궁금해진다.'터널 부부'는 또 하나의 충격적인 고백을 이어간다. 둘째 아이와 관련해, 아동 학대로 두 번이나 신고를 당했다고 한다. 이에 무죄 판결을 받기 전까지 아이들과 3개월 동안 분리되어 지냈다.MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'은 이날 오후 10시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr