사진 = 주현영 인스타그램

배우 주현영이 새로운 분위기의 사진을 공개했다.최근 주현영은 자신의 인스타그램에 "물 흐르듯 자연스럽고 편안했던 촬영! 감사해요 "라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 주현영은 내추럴한 단발 헤어에 잔잔한 미소로 카메라를 응시하고 있다. 회색 민소매와 크림색 니트 등 심플한 스타일링 속에서도 투명한 피부와 맑은 눈빛이 돋보인다. 흰 벽을 배경으로 한 자연광 촬영이 주현영의 청순한 분위기를 극대화하며 부드럽게 떨어지는 빛 아래 미묘하게 변하는 표정이 감탄을 자아낸다.팬들은 "분위기 미쳤네용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 매력 미쳤어", "뿜어져 나오는 매력에 취하네요" 등의 반응을 보이며 열띤 호응을 보냈다.사진을 본 팬들은 "너무 귀엽다" "늘 응원합니다" "귀엽고 예쁘다" "화이팅" "아 예쁘다" "연기 너무 좋았어요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 주현영은 1996년생으로 29세이며 쿠팡플레이 'SNL' 시리즈에서 뛰어난 연기실력을 뽐내 큰 사랑을 받았다. 이후 주현영은 영화 '악마가 이사왔다'에 출연했고 드라마 '이상한변호사 우영우', '착한 여자 부세미' 등에 출연해 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr