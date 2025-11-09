/ 사진=텐아시아DB
전 축구선수 안정환이 김남일에 분노를 드러낸다.

JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’(연출 성치경 / 작가 모은설 / 이하 ‘뭉찬4’) 31회에서는 전반기 최강팀 ‘라이온하츠FC’를 잡으며 첫 승을 기록한 김남일 감독의 후일담이 공개된다. 싱글벙글한 김남일부터, 기세가 꺾인 전반기 최강자 이동국까지 지금까지와는 완전히 달라진 ‘판타지리그’ 대기실의 판도가 시청자들의 흥미를 자아낼 예정이다.

지난주 김남일의 ‘싹쓰리UTD’는 4무 5패의 아픔을 딛고, 감격의 첫 승을 기록했다. 이날 김남일은 대기실 입장부터 여유 만만한 미소를 짓는다. 이를 본 김성주는 “이제 완전 웃상이네” 라며 놀라워하고, 김용만도 “확실히 달라졌다”며 감탄한다. 한껏 들뜬 김남일의 분위기에 대기실도 웃음바다가 된다.
하지만 안정환은 이를 지켜보다가 “1승 했다고 너무 건방져졌다”며 폭발한다. 급기야 김남일의 얼굴을 향해 발차기까지 날린다는 전언. 중계 시작 전부터 두 사람의 ‘앙숙 케미’가 불붙으며 현장을 후끈 달아오르게 한다.

그런가 하면 ‘싹쓰리UTD’에게 패배하며 체면을 제대로 구긴 전반기 1위 감독 이동국은 고개를 떨군다. 꼴찌였던 김남일이 기세등등한 것과는 정반대의 상황. 구자철이 “‘라이온하츠FC’가 잘할 줄 알았는데 아니더라”라며 짓궂게 찌르고, ‘라이온하츠FC’ 코치 조성환도 “이동국이 요즘 잠을 못 잔다”며 폭로해 폭소를 자아낸다.

JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’는 모든 이야기는 오는 11월 9일 저녁 7시 10분 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

