사진=MBC

MBC '놀면 뭐하니?'에서 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)'가 첫 모임을 성공적으로 마쳤다. 이날은 고정 멤버로 수년간 활약했던 이이경이 하차해 모습을 보이지 않았다. 이이경은 최근 AI 조작으로 인한 19금 루머에 휩싸이며 곤욕을 치른 것으로 알려졌지만, 하차 이유는 사생활 논란과 무관하게 영화 스케줄 때문이라고 전해졌다.지난 8일 방송된 '놀면 뭐하니?'는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 편으로 꾸며졌다. 주최자 하하를 필두로 배우 허성태, 현봉식, 한상진, 김광규, 가수 에픽하이 투컷, 개그맨 허경환, 방송인 정준하, 이종 격투기 선수 최홍만 등 '인사모' 9인의 인기 투표가 시작되며, 매주 달라질 인기 순위를 궁금하게 했다. '인사모' 인기 투표는 '놀면 뭐하니?' 공식 SNS(인스타그램)를 통해 확인할 수 있으며, 방송 직후부터 시청자들의 참여로 폭발적인 열기를 더했다.이날 방송의 수도권 가구 시청률은 4.4%, 순간 최고 시청률은 5.3%까지 오르며 토요일 예능 1위를 차지했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 2.2%를 나타내며, 역시 토요일 예능 1위를 기록했다. (닐슨코리아 수도권 기준)인기를 갈망하는 9인은 화합을 위해 뭉쳤지만 서로를 물고 뜯기 바빴다. '인사모' 이후 허성태는 팬카페 회원수가 52명에서 552명으로 10배 증가했으나, 허경환은 오히려 감소하는 반전으로 웃음을 자아냈다. 투컷은 '인사모' 맞춤형 인재임을 몸소 인증했다. 투컷을 향해 '누군데 스태프를 저렇게 많이 몰고 다니냐'라고 수군댔던 최홍만의 뒷담이 밝혀졌고, 투컷은 "나 130만 유튜버다"라고 발끈했다. 매니저 1명과 함께 온 한상진은 같은 소속사인 허성태가 7명의 스태프를 대동한 것을 알고 질투했다.그들만의 리그가 펼쳐진 인기 투표는 폭소를 유발했다. 유재석은 '인사모' 멤버들의 인기 순위 설문조사를 발표했다. 2위 허성태, 3위 하하, 4위 정준하, 5위 허경환, 6위 현봉식, 7위 한상진, 8위 최홍만이 랭크됐고, 멤버들은 마음에도 없는 축하와 격려를 쏟아냈다. 허경환은 2위 허성태를 향해 "오징어 빨(?)이야"라며 심술을 부렸다. 모두의 관심이 쏠린 1위와 9위(꼴등)는 각각 김광규와 투컷이 차지했다. 인기 없는 사람들 중 가장 인기 없는 사람이 된 투컷은 "이 방송국 것들!"이라고 격분했다.인기와 직결된 입덕 장단점 분석도 펼쳐졌다. 김광규는 '열애설 걱정이 없다'는 단점 같은 장점이 분석됐고, 하하는 '팬이라고 하면 잘해줄 것 같지만, 외모 관리를 너무 안 한다'라는 의견이 나왔다. 정준하는 '팬이 많지 않아 날 기억해줄 것 같다'라는 장점이 있었으나, '팬한테도 삐질 것 같다"라는 입덕을 막는 단점이 있었다.앞으로 '인사모'에서 무엇을 할지 방향성 토론도 진행됐다. 팬클럽 창단, 팬사인회 개최, 팬을 상징하는 공식 색깔 지정 등 다양한 의견이 쏟아졌다. 단, 응원봉 제작은 최소 수량을 맞추지 못하면 각자 사비 지출(?)을 하기로 했다. 하하는 가게를 운영하는 정준하를 놀리며 '인기 바가지 씌우자'라는 의미의 참신한 바가지 굿즈를 제안했다. 아이돌의 인기 비결을 벤치마킹한 아이디어도 나왔다. '아이돌 육상 대회(아육대)'가 아닌 '아저씨 육상대회(아육대)'를 하자는 것. 또 유재석은 아이돌이 하는 영통(영상 통화) 팬미팅을 강원도 영통에서 하자면서 차별화를 시도했다.모두가 행복해할 때 현봉식은 팬이 없는 현실을 직시하는 발언으로 현장을 숙연하게 만들었다. 정준하는 "우리가 인기 없다고 스스로 깎아내리면 안 돼"라며 자신감을 북돋았다. 유재석은 "더 밝은 빛을 내기 위해 모인 거다"라고, 주우재는 "포텐이 있다는 거다"라고 위로했다. 그러나 한껏 예민해진 투컷은 "왜 위화감이 드는지 알겠다. 진행을 인기 많은 둘이서 해서 그렇다"라면서, MC들의 웅장한 테이블 크기를 저격하는 옹졸함을 보여 웃음을 자아냈다.유재석은 "숨은 팬심을 불태울 '인사모'는 이제 시작이다"라면서 사기를 끌어올렸다. '인사모' 주최자 하하는 "서로 의심하지 않고 응원해주자"라면서 당찬 각오를 밝혔다. 그동안 외로운 싸움을 이어간 '인사모' 멤버들은 전우회를 방불케 하는 끈끈한 분위기 속에서 한 팀이 됐다. 한상진은 "우리는 한 달만 안 보여도 '요즘 뭐 하세요?'라고 묻는다. 30년 배우 생활하면서 그걸 매일매일 견뎠다"라며 울컥했고, "가만히 있는 것보다 뭐라도 해보자"라고 의지를 드러내 멤버들을 감동시켰다.유재석은 매주 팬들의 투표를 통해 인기 변화를 지켜보자며 제안했고, '인사모' 멤버들의 첫 만장일치가 나왔다. 아이돌 뺨치는(?) '인사모' 인기 투표가 예고되며 현장은 흥분의 도가니가 됐다. 인기 투표 바닥을 찍은 투컷은 "내가 영원히 꼴찌일 줄 알아?"라며 의욕을 불태웠다. 유재석은 "당신의 스타에게 투표하세요"를 외쳤고, 다음 인기 순위가 어떻게 뒤바뀔지 기대감과 궁금증을 끌어올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr