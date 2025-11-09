'MBN·KBS재팬 편성 불발' 언더피프틴, 태국 시장 진출[TEN이슈]

한국과 일본에서 편성이 불발됐던 오디션 프로그램 '언더피프틴'이 태국 시장에 진출했다.지난 8일 오후 '언더피프틴'이 '스타이즈본'으로 이름을 바꿔 태국 트루비전을 통해 방송을 내보냈다. 지난 6일부터 트루비전은 '스타이즈본'을 본격 홍보하기 시작했다.'언더피프틴'은 글로벌 K-팝 지망생 경연 프로그램으로, 전 세계에서 만 15세 이하 여성 참가자를 모집했다. 그동안 어린 참가자들이 배꼽티 등 짧은 옷을 입고 화장을 한 채 춤을 추는 티저 영상, 바코드와 생년이 표기된 프로필 사진을 공개해 아동 성 상품화를 조장한다는 비판을 받은 바 있다.'아동 성 상품화 논란'에 휩싸였던 '언더피프틴'은 지난 3월 MBN에서 편성이 취소됐다. 4월부터 다른 방송국을 접촉하던 '언더피프틴' 측은 지난 8월 KBS 재팬과 손을 잡았다. 그러나 이마저도 국내외 여론이 안 좋아 곧바로 편성이 불발됐다.한국과 일본 모두에서 방송하기 어려워진 '언더피프틴' 측은 그동안 꾸준히 동남아 시장의 문을 두드려왔다. 지난 9월부터 태국 쪽과 접촉했고 지난 8일 첫 방송을 내보냈다.트루비전그룹은 매출 60조 원으로 태국 재계 1위인 CP그룹 산하 미디어사업자다. 태국에서 유일하게 전국 커버리지를 제공하는 유료방송 종합유선·방송채널사용사업자(MSP)로, 태국 전체 600만 가구 중 총 247만 가입가구를 보유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr