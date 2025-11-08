사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감의 역대급 몸매가 눈길을 끈다.최근 한다감은 자신의 인스타그램에 "가즈아~~~!!! 저속 노화의 길로!!!!"라는 글과 함께 근황 사진을 게재했다.사진 속 한다감은 강렬한 레드 배경 앞에서 블랙 브라톱과 슈트를 매치한 채 포즈를 취하고 있다. 날렵한 턱선과 매끄러운 피부, 선명하게 드러난 복부 라인이 완벽한 자기관리의 결과를 보여준다. 또 다른 사진에서는 젖은 머리결과 강렬한 눈빛으로 프로페셔널한 화보 장인의 아우라를 뿜어내 시선을 사로잡았다.팬들은 "꾸준한 자기관리 덕분에 더욱 빛나시는 것 같아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "관리 하시는거 너무 대단하시네용", "우와 워너비 한다감", "저속노화 대단하세용" 등의 반응을 보이며 뜨거운 찬사를 보냈다.한편 지난 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼한 한다감은 과거 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택을 공개해 화제를 모은바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있었고 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 해 놀라움을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr