FA 누적 연봉 계약금이 105억이라고 알려진 전 야구선수 정근우의 딸이 공개됐다.KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 330회에 도발적인 드레스를 입은 정지선의 모습이 공개됐다. 정지선의 화려한 아이셰도우와 붉은색 입매가 시선을 사로잡은 가운데 중식도로 얼굴의 반을 가린 파격적인 모습. 특히 몸에 딱 붙는 레드 드레스 자태가 평소 셰프 복장으로 바쁘게 오가는 카리스마의 정지선이 아닌 섹시한 여신의 모습이라 감탄을 자아내게 한다.화장품 기업과의 인터뷰 및 화보 촬영을 진행한 정지선의 파격적인 모습에 전현무와 박명수는 입을 다물지 못하고 “이럴수가”를 연발했다는 후문. 그런가 하면, 이날 정지선의 아들 이우형이 야구 꿈나무에 도전해 흥미를 높인다. 12세 우형의 키가 170cm에 달하자 전 야구선수 정근우가 우형을 야구 후계자로 지목한 것.우형의 야구 선수 꿈을 지원하기 위해 정근우의 딸 정수빈이 나선다. 이미 김연아를 잇는 차세대 피겨스케이팅 선수로 손꼽히고 있는 정수빈은 새벽 4시부터 시작되는 하루 일과를 공개해 정지선과 우형을 놀라게 한다. 그러나 우형은 수빈에게 운동 습관이 아닌 “남자 친구가 있냐?”고 기습 질문을 던져 딸바보 아빠 정근우의 식은땀을 흘리게 했다는 후문.한편 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr