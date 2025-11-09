사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

2018년 가수 거미와 결혼해 최근 둘째 임신 소식을 전한 배우 조정석이 '미운 우리 새끼'에 출연한다.9일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 데뷔 이후 첫 전국 투어 콘서트를 앞둔 조정석이 출연해 만능 엔터테이너다운 매력을 보여줄 예정이다.최근 진행된 '미운 우리 새끼' 스튜디오 녹화에 조정석이 어머님들을 위해 준비한 노래를 부르며 등장해 눈길을 끌었다. 다양한 하트를 잘 만들어서 별명이 하트 장인이라는 조정석은 母벤져스를 위해 잔망 넘치는 하트 4종 세트까지 준비해 마음 저격에 성공했다.둘째 임신 소식을 알린 조정석은 평소 둘째 아이를 소망했지만 아내가 고생하는 게 마음 아파서 말을 꺼낼 수 없었다고 밝혔다. 하지만 영화 '좀비딸' 촬영 중 아내 거미의 "둘째 갖자"라는 한 마디에 자리를 박차고 일어나 단번에 둘째를 계획하게 됐다는 일화를 전해 스튜디오를 흥미진진하게 만들었다.이어 조정석은 둘째를 준비하던 중 산책하다 겪은 신비로운 일을 최초 공개했다. 조정석은 산책 중 '이것'을 주운 후 아이가 생겨 태명도 '이것'으로 지었다고 밝혔다. 과연 조정석, 거미의 둘째 아이 태명은 무엇일지 관심이 쏠린다.조정석은 올해 6살 된 첫째 딸 예원이의 떡잎부터 남다른 끼를 자랑하며 팔불출 아빠의 면모를 드러내기도 했다. 그는 아빠를 닮아 연기에 소질을 보이고 엄마를 닮아 목소리가 예쁘다는 딸 예원이의 남다른 예술가적 성향을 자랑했다. 이에 MC 신동엽이 "만약 연기와 노래 둘 다 재능을 보인다면 따님이 뭐가 됐으면 좋겠어요?"고 묻자 조정석은 고민 없이 단번에 선택했다는 후문이다.'미운 우리 새끼'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr