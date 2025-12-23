사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스)가 '예뻤어' 뮤직비디오로 그룹 첫 유튜브 조회 수 1억 뷰를 달성했다.2017년 2월 6일 발매된 DAY6 앨범 'Every DAY6 February'(에브리 데이식스 페브러리)의 타이틀곡 '예뻤어' 뮤직비디오가 최근 유튜브 조회 수 1억 뷰를 넘어섰다. 이로써 DAY6는 그룹 첫 유튜브 억대 뷰 기록 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'예뻤어'는 매달 신곡을 냈던 'Every DAY6' 프로젝트 일환 2017년 2월 발표곡으로 지나간 인연을 회상하며 모든 순간이 아름다웠다고 노래하는 곡이다. 발매 후 수년이 흐른 현재까지도 큰 사랑을 받으며 국내 음원 사이트 멜론 2024년 연간 차트 7위에 올랐고 2024년 1월부터 멜론 톱 100 차트에도 계속 자리하고 있다. 감수성을 자극하는 연출과 스토리, 영화 같은 장면이 담긴 뮤직비디오는 곡 인기와 함께 높은 조회 수를 견인했다.올해로 데뷔 10주년을 맞이한 DAY6는 5월 7일 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우), 9월 5일 정규 4집 'The DECADE'(더 데케이드), 12월 15일 크리스마스 스페셜 싱글 'Lovin' the Christmas'(러빙 더 크리스마스)를 발매하고 활약을 펼쳤다. 12월 19일~21일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 '2025 DAY6 Special Concert 'The Present''(2025 데이식스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트')를 열고 팬들과 따뜻한 연말을 보냈다.또한 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'를 이어간다. 1월 17일~18일 홍콩을 시작으로 24일 마닐라, 31일 쿠알라룸푸르 등지로 나아가 글로벌 관객과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr