사진 = 에픽하이 공식 유튜브 채널 영상 캡처

그룹 에픽하이가 아시아 투어와 함께 동아시아 최고의 면 요리를 정했다.에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 6일 유튜브 채널 'EPIKASE'(에픽카세)를 통해 '난 말이야 면처럼 가늘고 길게 살고 싶어'라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 에픽하이는 동아시아 최고의 면 요리를 찾기 위해 서울 한강을 시작으로 오사카, 타이베이, 홍콩으로 떠났다. 먼저 에픽하이는 한강에 모여 한강 라면을 먹기 전 맛의 기준을 잡기 위해 동아시아의 맛있는 면집을 다녀오자고 제안했다. 아시아 투어 도시와 겹치는 만큼 딱 맞는 콘텐츠로, 에픽하이는 "하나 둘 셋 얍!"이라는 구호와 함께 첫 번째 장소인 오사카로 순간이동 했다.오사카에서 전통적인 라멘 가게가 아닌 요즘 뜨는 매운 라멘 가게를 방문한 에픽하이는 매운맛 레벨을 선택했다. 4단계를 주문한 미쓰라는 "열라면 정도"라고 했지만 이내 땀을 쏟기 시작했고, 2단계를 먹은 타블로도 맵다면서 "마라탕 느낌이 난다"고 평가했다. 이 가운데 과거 투컷의 카레를 몰래 가장 매운맛으로 바꿨던 사건을 떠올리기도 했다.이어 타이베이로 이동한 에픽하이는 우육면 맛집으로 향했다. 맑은 국물과 매운 국물의 우육면을 맛본 가운데 타블로는 "한약 느낌이 난다"고 분석했고, 멤버들 모두 부드러운 고기와 쫄깃한 면발을 마음에 들어했다. 특히 투컷은 "오사카 라멘은 자극적이었지만 우육면은 속이 편하다"고 분석했고, 이야기를 이어가던 중 타블로는 "투어가 잦은 만큼 어떻게 될지 모르니 항상 유서를 영상과 글로 남겨둔다"고 밝혀 눈길을 모았다. 그는 "마지막 줄에 p.s도 써놨다. 너무 진지하면 가족이 울까 봐. 만약에 미쓰라와 투컷이 내 허락 없이 내 목소리가 있는 노래를 내면 그거 AI일 수도 있으니 잘 확인하라고 했다"며 웃었다.세 번째 도시는 홍콩으로, 완탕면 가게로 향했다. 맑은 국물의 완탕면을 맛본 에픽하이는 "자극적인 것을 먹다가 맑은 걸 먹으니 좋다" 등의 맛 평가를 내렸다. 특히 편식이 심한 투컷이 다른 곳과 달리 매운 빠른 속도로 완탕면을 먹는 모습을 보면서는 "여기가 1등"이라고 평가하기도 했다. 이 가운데 에픽하이는 '성공하는 방법'에 대해 이야기하면서 그 기준을 '500억', '타이밍'으로 잡았다. 타블로는 싸이의 '강남스타일'을 예로 들며 타이밍을 잡기 위해서는 준비가 되어 있어야 한다고 강조했다.다시 한강으로 돌아온 에픽하이는 여행의 시작이었던 '한강 라면'을 먹기 위해 편의점으로 향했다. 한강 라면까지 맛을 본 가운데 미쓰라는 오사카, 타블로는 홍콩이 가장 좋았다고 꼽았다. 투컷은 본인의 망한 '한강 라면'이 맛없다고 불평해 웃음을 자아냈다.한편, 에픽하이는 매주 유튜브를 통해 다양한 주제의 콘텐츠로 재미를 선사하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr