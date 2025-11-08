사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 전현무가 첫 러닝에 100만원을 플렉스했다.7일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 러닝 열풍에 합류했다.이날 전현무는 "이제부터 내가 새 러닝 아이콘이다. 무라토너"라고 선언했다. 이에 박나래는 "러닝 절단났네"라며 혀를 찼고, 키는 "션 형이 그만두면 진짜다"라며 놀렸다.전현무는 러닝을 시작하는 이유에 대해 "요즘 일이 많아서 체력이 떨어지더라. 주변에서 체력 증진을 위해 러닝 추천을 해줬다. 박나래 외갓집에서 기안84 일하는 걸 보니까, 얼굴은 잃었어도 체력은 있더라"고 설명했다.이제는 러닝의 아이콘이 된 기안84와 차별점에 대해 전현무는 "기안은 처절한 러닝을 하지만, 나는 '웰니스 러닝'을 할 거다. 러브 마이 셀프, 힘들면 서면 된다. 서고 앉고 눕는 거"라며 "처절해 보이니까 키도 러닝 안 하잖아. 내가 하면 키도 할 수 있다"고 말했다.첫 8km 러닝에 앞서 전현무는 러닝 장비를 플렉스 했다. 그는 "최대 기록 3km다. 러닝 초보라서 장비빨이 필요하다"며 100만원어치 물품을 플렉스했다. 10% 할인을 위해 회원가입 후 약 90만원을 실제로 지불했다.의상을 고르며 전현무는 손빨래 추천에 "엄마가 손빨래 좋아하니까"라는 발언으로 '불효의 아이콘'에 등극했다. 코쿤은 "형 다시 군대 가야 한다"고 주장했고, 민호는 "해병대 캠프 해드려요?"라며 으름장을 놔 웃음을 선사했다.전현무는 달리기 전 션, 양세형, 정호영 등 주변 러너들에게 전화해 동네방네 뛴다고 소문냈다. '강아지 런'을 하던 중 그는 배우 봉태규와 마주쳤지만, 알아보지 못하고 지나쳤다. 그는 "나한테 너무 취해있었다"고 털어놨다.뒤늦게 봉태규가 어깨까지 치며 아는 척을 한 사실을 알게 된 전현무는 "시민들이 날 자주 친다. 너무 미안하다. 오늘 문자해야겠다"고 이야기했다. 또 전현무는 허니제이 어머니, 가수 손태진을 만나며 깜짝 인맥을 자랑했다.민호는 "달리기 폼이 생각보다 좋아서 놀랐다"고 말했지만, 전현무는 "다음 날 몸이 너무 아팠다"고 고백해 웃음을 선사했다. 강아지 런 성공 후 전현무는 GPS 루트를 보며 "귀여워"라고 감탄했다. 그러나 총 11.04km 뛴 그는 1km 12분대 페이스로 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr