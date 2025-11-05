이미지 크게보기 사진 = KBS1TV '아침마당'

가수 이사벨라가 항암 치료 중에도 무대에 선 이유를 밝혔다.5일 방송된 KBS1TV '아침마당-도전 꿈의 무대'에서는 주부 스타 탄생 결승전 무대가 펼쳐졌다.이날 방송에서 이사벨라는 치매를 앓고 있는 남편을 돌보며 생활고를 견디다 암 4기 판정을 받은 사연을 전하며 시청자들의 마음을 울렸다.그는 "남편이 치매에 걸리면서 생활고에 시달렸고, 그래서 내가 밤늦게까지 일해야 했다. 그러다 암에 걸렸고, 힘든 마음에 남편에게 화를 많이 냈다. 그게 너무 미안하다. 이 자리를 빌 사과를 하고 싶다"고 고백했다.이어 "항암 치료를 받으면서 무대에 선다는 게 불가능한 일처럼 느껴졌지만 일부러 많이 먹고 운동도 하고, 죽을 각오로 준비했다"며 "이 무대를 남편에게 바친다"며 노래 '님의 향기'를 열창했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr