사진=텐아시아DB

배우 안은진이 물 오른 미모를 자랑했다.5일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장기용, 안은진, 김무준, 우다비와 김재현 감독이 참석했다.'키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진 분)와 그녀를 사랑하게 된 팀장 공지혁(장기용 분)의 쌍방 속앓이 로맨스다.안은진이 연기하는 고다림은 아무리 힘든 상황에서도 늘 밝고 꿋꿋한 인물이다. 안은진은 "대본을 읽었을 때 매회 도파민이 팡팡 터지더라. 로코를 너무 하고 싶었던 타이밍에 만나게 돼서 행복했다"고 출연 이유를 밝혔다.로코 여주를 위해 외적으로도 관리를 많이 했다는 안은진. 그는 "예쁘게 보였으면 좋겠다는 생각을 많이 했다. 사람들이 이 커플을 보면서 연애를 하고 싶다는 환상을 심어주기 위해 끝날 때까지 긴장을 놓지 않았다"고 말했다.'키스는 괜히 해서!'는 오는 12일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr