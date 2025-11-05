사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’가 입소문과 함께 상승세를 이어가고 있다. 다만 시청률은 3%대를 전전하며 고전 중이다.JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')가 김낙수(류승룡 분) 가족의 롤러코스터 같은 일상을 담아내며 시청자들의 관심을 끌고 있다. 특히 넷플릭스 공식 사이트에서 발표한 대한민국의 TOP TV쇼 1위를 차지하며 인기를 입증하고 있다뿐만 아니라 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 조사한 10월 4주 차 TV 드라마 화제성 순위에서 두 계단 올라 2위에 안착했으며, 김낙수 역의 류승룡도 드라마 출연자 화제성 순위에 진입하는 쾌거를 이뤘다.'김 부장 이야기'는 대한민국 전 세대의 고민과 갈등을 녹여낸 스토리와 우리 주변에서 볼 법한 친근한 캐릭터들, 감각적인 영상미와 탄탄한 연출, 그리고 장면의 분위기를 더하는 음악이 어우러져 있다. 김낙수 역의 류승룡을 필두로 명세빈(박하진 역), 차강윤(김수겸 역) 등 김부장 가족과 ACT 임직원 등 배우들의 열연도 극에 리얼함을 불어넣고 있다.무엇보다 지난 4회에서는 김낙수가 대기업 부장 직함을 지키기 위한 총력전을 펼쳤음에도 불구하고 결국 아산공장 안전관리 팀장으로 좌천되는 모습이 그려졌다. 영업직에서 현장직으로 변신한 김낙수가 새로운 환경에 잘 적응할 수 있을지 관심이 쏠린다.'김 부장 이야기' 5회는 오는 8일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr