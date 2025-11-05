사진=한지혜 SNS

배우 한지혜가 드라마 특별출연을 앞두고 솔직한 심경을 전했다.한지혜는 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "11월 10일 방영을 앞두고.. 부끄러워서 지인들은 아무도 안 봤으면 하는 마음과 많이 봐줘서 드라마 잘 되기를 바라는 마음에 갈등중..ㅋ"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한지혜가 레드빛 오프숄더 원피스를 착용한 채 고급스러운 분위기를 취하고 있는 모습. 그는 "저는 조금밖에 안 나오지마! 재밌게 봐주세요! 넷플에서도 볼 수 있다고 해요"라며 출연을 부끄러워하면서도 홍보에 열을 올렸다.한지혜는 TV조선 새 드라마 '다음생은 없으니까'에 특별출연한다. 한지혜는 극 중 김희선과 앙숙 케미를 터트릴 철천지원수 양미숙 역으로 분한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr