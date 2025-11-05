사진제공=MBN

가수 조혜련이 "임영웅이 출연해 줬으면 좋겠다. 그러면 더 잘될 것 같다"라며 야망을 드러냈다.5일 MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 장윤정, 조혜련, 손태진, 그룹 오마이걸의 멤버 효정, 김진 PD가 참석했다.'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼다. 작년 추석 한 회 방송만에 뜨거운 호평을 받으며 '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상한 뒤 정규 편성됐다.조혜련은 "촬영 중 무대에서 벌어지는 일들을 보면서 그분들의 가족이 된 것 같은 느낌이었다. 아마 시청자분들도 우리 프로그램을 보면 '내 가족에게 잘해야겠다'라는 생각이 들 거다. '언포게터블 듀엣'은 사람이 착해지는 그런 프로그램이다"라며 말문을 열었다.메모리 싱어로 출연해 줬으면 하는 가수가 있냐는 질문에 조혜련은 "임영웅 씨가 생각난다"고 답했다. 그는 "우리나라의 대표적인 트로트 가수다. 임영웅 씨가 나오면 많은 분이 우리 프로그램을 봐 줄 것"이라며 "그러면 더 잘 될 거라 생각한다"고 웃어 보였다.'언포게터블 듀엣'은 이날 오후 10시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr